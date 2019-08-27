Samsung, Galaxy A91 ve A90 5G'yi "Kazara" Onayladı
Samsung, Galaxy A91 ve A90 5G akıllı telefonlarının varlığını "kazara" onayladı.
- Ercan Uğurlu
Samsung, kısa bir süre önce Galaxy Note 10+ ve Galaxy Note 10 modellerini tanıtmış ve piyasaya sürmüş. Her iki telefon da elimizde ve testleri ile sunduğu genel kullanım performansıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor; yakında her iki model için de kapsamlı bir inceleme yayınlayacağız. Konumuz bu kez Note 10 değil, Samsung'un farklı modelleri Galaxy A91 ve Galaxy A90 5G. Ancak yine de bu 2 telefon Note 10 serisiyle ilginç bir temasta bulunuyor.
Bilindiği gibi Galaxy Note 10+ ve Note 10+ 5G 45W şarj desteği içerse de, kutusunda 25W şarj cihazıyla geliyor. Galaxy A91 ve Galaxy A90 5G için ise "kaza" burada ortaya çıkıyor. Samsung'un Maceristan resmi sitesinde 45W şarj desteği gösteren modeller arasında Galaxy Note 10+ Galaxy Note 10 5G, S10 5G modellerinin yanında beliren Galaxy A90 5G ve Galaxy A91, bu 2 telefonun varlığını ortaya koyar nitelikte.
Bugüne kadar bu 2 telefonun varlığı resmi olarak kanıtlanmamıştı. Ancak daha önce Wi-Fİ sertifikası alındığına yönelik bir belge gördüğümüz Galay A91 ve Galaxy A90 5G modelleri, yakında daha fazla bilgi ile detaylarıyla karşımıza çıkacaktır.
Söylentilere göre her iki telefonun da parmak izi tarayıcısı ekranın altına entegre durumda. 6.7 inç boyutunda ekranla geleceği söylenen telefonlar da Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setini ve en az 6 GB RAM görebiliriz. Bununla beraber bu modellerin A serisi içinde amiral gemisi konumunda olacağı açık. Elbette daha fazla detay için beklemeliyiz.
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