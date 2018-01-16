Samsung, Galaxy Beta Programını Sonlandırıyor
Samsung, Android 8.0 Galaxy Beta beta programını 17 Ocak gece yarısı sonlandıracak. Peki, bunun ardından ne olacak?
Samsung, paylaştığı mesajda, Android 8.0 Oreo için hazırlanan Samsung Experience 9.0 beta programının yakında resmen sona ereceğini açıkladı. Programın aslında 15 Ocak'ta sonlanması bekleniyordu, fakat Samsung süreyi 2 gün daha uzatmıştı. Buna göre Samsung Experience 9.0 beta programı, 17 Ocak gece yarısı son bulacak.
Samsung'un kullanıcıların deneyimine sunduğu Samsung Experience 9.0 beta yazılımı 17 Ocak gecesi sonlanacak ancak, kullanıcıların hayatlarında bir şey değişmeyecek. Yalnızca kullanıcılar hata raporları gönderemeyecek, fakat tartışma forumları bir süre daha aktif olacak.
Bununla birlikte Samsung, resmi bir güncellemeyi almayı bekleyen kişilere, son yazılım güncellemelerini bu ay bitmeden dağıtmaya çalışacaklarını da açıkladı. Daha önce Nougat güncellemesi beta programının bitişinden 12 gün sonra Samsung Galaxy S7 ve S7 edge'e dağıtılmaya başlanmıştı.
Ercan Uğurlu
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