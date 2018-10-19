Samsung Galaxy Book 2 Duyuruldu!
Samsung'un ilk Snapdragon işlemcili Windows 10 PC'si Galaxy Book 2 duyuruldu. İşte özellikleri!
Samsung, bugün Galaxy Book 2'yi duyurdu. Şirketin ilk Snapdragon işlemcili Windows PC'si olma özelliği taşıyan Galaxy Book 2, böylece tanıtılan bir diğer Snapdragon işlemcili PC olan Lenovo Yoga C630 ile piyasada yer alacak.
Evet, Snapdragon işlemcili dizüstü bilgisayarları önümüzdeki dönem daha fazla sayıda görmeye hazır olalım. Geçtiğimiz ağustos ayında Lenovo'nun tanıttığı Yoga C630'dan sonra bu kez de Samsung, Snapdragon 850 işlemci ile çalışan Windows PC'sini tanıttı. Samsung'un daha önceki Galaxy Book modelinin genlerini taşıyan Galaxy Book 2, yine Pro seviyesinde bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Katlanabilir klavyesi, S Pen ile kullanılabilmesi ve tablet şeklinde de tercih edilebilmesiyle, mobilite noktasında beklentiyi karşılayan Galaxy Book 2, 12 inç büyüklüğünde 1440p 3:2 Super AMOLED ekranla geliyor.
Snapdragon 850 işlemciden güç almasıyla fark yaratan Galaxy Book 2, 2.96 GHz frekansta çalışan 4 çekirdeği ve 1.7 GHz frekanslı diğer 4 çekirdeği ile dizüstü bilgisayarda 8 çekirdekli işlemci performansı sağlıyor. Snapdragon 850 ile ayrıca 1.2Gbps 4G LTE desteği sağlanıyor ve pil ömrüyle de Galaxy Book 2 oldukça iddialı duruyor. Samsung'un deyimine göre, Galaxy Book 2, 20 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor.
Ercan Uğurlu
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