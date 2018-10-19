Samsung Galaxy Book 2 Duyuruldu!

Samsung'un ilk Snapdragon işlemcili Windows 10 PC'si Galaxy Book 2 duyuruldu. İşte özellikleri!

Samsung Galaxy Book 2 duyuruldu!

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