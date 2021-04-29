Samsung Galaxy Book Pro ve Fazlası Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Samsung, düzenlenen son Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yeni Galaxy Book Pro ailesi, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 modellerinden oluşuyor. Bu modellere ayrıca, Galaxy Book ve Galaxy Book Odyssey eşlik ediyor. Yeni dizüstü bilgisayarlar, Intel Core i5 ve Core i7 işlemcilerle (Tiger Lake) birlikte geliyor. Galaxy Book Pro modellerinin her ikisi de 13 inç ve 15 inçlik iki farklı boyut seçeneği sunuyor.
Yeni Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 Özellikleri, Fiyatları
Klavyesi ekranın etrafında 360 derece dönebilen ve bir tablete dönüşen Galaxy Book Pro 360 Super AMOLED ekrana, Galaxy Book Pro ise AMOLED ekrana sahip. Her ikisi de Full HD (1.920 x 1.080) çözünürlük sunmayı başarıyor. Ek olarak, Galaxy Book Pro 360, tam boyutlu bir S Pen ile birlikte geliyor.
Galaxy Book Pro ailesinin tüm modelleri LTE desteğine sahip. Galaxy Book Pro 360 13 inç ise 5G'yi de destekliyor. Ayrıca Tiger Lake PC'lerden bekleneceği gibi, dizüstü bilgisayarlar Wi-Fi 6E desteği Bluetooth 5.1 ile geliyor.
Galaxy Book Pro 13 inç 0,87 kg ağırlığa sahip serinin en hafif modeli. En ağır model ise 15 inçlik Galaxy Book Pro 360, 1,36 kg.
Galaxy Book Pro ailesi, aldığınız modele bağlı olarak 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla birlikte geliyor. 13 inçlik modellerde 63Wh pil bulunurken, 15 inçlik modellerde 68Wh'lik bir pil bulunuyor. Tüm modeller 720p HD web kameralarına, Dolby Atmos destekli AKG ayarlı hoparlörlere sahip.
Cihazların müşterilere ulaşması 14 Mayıs'ı bulacak. Galaxy Book Pro fiyatları, 13 inçlik Galaxy Book Pro için 999.99 dolardan ve 15 inçlik model için 1.099.99 dolardan başlıyor. Galaxy Book Pro 360 ise, 1.199 dolarlık başlangıç fiyatıyla raflara çıkacak.
Yeni Galaxy Book ve Galaxy Book Odyssey Özellikleri, Fiyatları
Samsung, Galaxy Book Pro ailesinin gölgesinde de kalsa, Unpacked etkinliğinde Galaxy Book ve Galaxy Book Odyssey dizüstü bilgisayar modellerini de tanıttı.
Galaxy Book, çok çeşitli işlemci seçenekleriyle birlikte geliyor: Intel'in 11. nesil Core i3 / i5 / i7 işlemcileri, Pentium Gold veya Celeron... Ayrıca Nvidia GeForce MX450 GPU seçeneği de sunuluyor. Dizüstü bilgisayar, FullHD (1920 x 1080) çözünürlüğe sahip 15,6 inç LCD ekran, 16 GB'a kadar varan RAM seçeneği ve 1 TB SSD dizüstü bilgisayarın öne çıkan özellikleri arasında.
Galaxy Book, çift USB Type-C bağlantı noktasına, tek bir USB 3.2 Type-A bağlantı noktasına, 3,5 mm ses jakına, bir MicroSD yuvasına ve bir nano-SIM kart yuvasına (LTE desteği) sahip. Diğer bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 bulunuyor.
Daha ilginç olan model ise, Galaxy Book Odyssey ismini taşıyor ve Samsung tarafından oyunculara yönelik olduğu söyleniyor. Cihaz, henüz resmi olarak duyurulmamış bir GPU olan Nvidia RTX 3050Ti Max-Q ile geliyor; ona 11. nesil Intel Tiger Lake H serisi Core i5 ve Core i7 işlemciler eşlik ediyor. Ekran 15,6 inç FullHD TFT LCD. 32 GB'a kadar RAM seçeneği bulunuyor ve dahili depolama 1TB SSD'den ibaret. Ama bu, 2 TB'a yükseltilebiliyor.
Galaxy Book Odyssey, 2 adet USB C Tipi, 3 adet USB 3.2 A tipi USB girişine sahip. Ayrıca tam boyutlu bir HDMI, gigabit ethernet için bir RJ45 ethernet jakı, bir MicroSD kart yuvası ve bir 3,5 mm ses jakı dikkat çekiyor. Ekranın üst kısmında 720p web kamerası bulunyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 var. Ancak LTE ya da 5G desteği Galaxy Book Odyssey'de söz konusu değil.
Galaxy Book, 14 Mayıs'tan itibaren Galaxy Book Pro serisiyle birlikte 549 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Galaxy Book Odyssey'in fiyatı ise 1.399 dolardan başlayacak ve Ağustos ayında satışa sunulacak.
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