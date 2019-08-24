Samsung Galaxy Buds, Apple AirPods'u Ezdi Geçti!

Samsung'un Galaxy Buds kulaklıkları, rakibi Apple AirPods'u büyük bir farkla geçmeyi başardı!

  • Levent Öztürk
Galaxy Buds AirPods'u büyük farkla geçti

Consumer Reports'un yeni raporunda, kablosuz kulaklık kategorisinde Samsung Galaxy Buds 86 puan alarak, rakiplerini geride bırakmayı başardı. AirPods, sadece 56 puan ile oldukça kötü sayılabilecek 49. sıraya yerleşti.

Görünene göre puanlama, kablosuz kulaklıkların tasarımları ve ses kaliteleri ile belirlenmişti ve Galaxy Buds, ses kalitesi kategorisinde "Harika" derecesini almayı başardı. Ayrıca Galaxy Buds, ses kalitesi kategorisinde Harika derecesini alan ilk Bluetooth kulaklık oldu ve sadece Apple'ın ürününü değil, diğer rakiplerini de geçti.

Hem 2019 Galaxy Buds hem de Apple AirPods (2. Nesil) Mart ayında piyasaya sunulmuştu. Ancak Samsung'un ürünü çok daha ucuz bir fiyata satılıyor.

Galaxy Buds, piyasaya çıkışından sonra, geçtiğimiz aylar içerisinde yazılım güncellemeleri ile daha iyi hale gelmeye devam etti. Dokunma kontrolleri ve Bluetooth bağlantısı iyileştirilirken, akış ve telefon görüşmelerinin kalitesi de arttı.

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