Samsung Galaxy F62, Üst Düzey İşlemcisi ile Geliyor

Samsung, yakında ilginç bir orta sınıf akıllı telefonu piyasaya sürecek. Galaxy F62 olarak isimlenen telefonunu ilginç yapan nokta ise, içereceği işlemci. Zira 2019 yılında piyasaya çıkan Galaxy Note 10 serisinde kullanılan Exynos 9825 işlemciyi içerecek olan Galaxy F62, böylece orta sınıf segmentinin en güçlü telefonlarından biri olarak amiral statüsünde rol alacak.
Galaxy F62, 15 Şubat tarihinde tanıtılacak ve ilk olarak Hindistan'da satışa sunulacak. 7nm mimarili Exynos 9825 işlemcisi sayesinde sınıfının en iyi performansını sunacak olan Galaxy F62, testlerde de adeta uçuyor. AnTuTu Benchmark'ta 452 binden fazla puan toplamayı başaran telefon, Geekbench 5'te de çoklu çekirdek testinde 2400 puan toplamış durumda. Öte yandan GFXBench 5'te 68 fps üretebilen Galaxy F62, bu sayede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.
Samsung Galaxy F62, güçlü işlemcisinin yanında 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da içerecek. Ayrıca telefonda 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran yer alacakken, Infinity-O tasarımlı ekranda kamera delik şeklinde yer alacak. Arkada ise 4'lü kamera kurulumu mevcut olacak. Telefonun ana kamerası 48 MP şeklinde olacakken, ön kamera da 32 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabilecek.
Galaxy F62'nin kutusundan Android 11 ve One UI 3.1 yazılımı ile beraber çıkması bekleniyor. 7000 mAh kapasitesinde bataryanın da sahip olacağı telefondan diğer bulunacak özellikler arasında; çift SIM kart desteği, LTE, GPS, Wi-Fi5, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişi ile 25W hızlı şarj desteği. Galaxy F62'nin fiyatı ise yaklaşık 350 dolar şeklinde belirlenmiş durumda.
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