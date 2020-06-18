Samsung Galaxy Fold 2'nin İki farklı Bataryası Olabilir

Samsung'un tanıtacağı yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2'nin batarya özellikleri belli oldu. Peki, Galaxy Fold 2'nin bataryası kaç mAh olacak ve Galaxy Fold 2 ne zaman tanıtılacak?

  • Ercan Uğurlu
İşte Samsung Galaxy Fold 2'nin Batarya Özellikleri

Samsung şu sıralar yeni akıllı telefonu olacak olan Galaxy Fold 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Muhtemelen ağustos ayında tanıtılacak ve akabinde de satışa çıkacak olan Galaxy Fold 2 için elbette sızıntılar da sürüyor. Daha önce birtakım özellikleri beliren yeni nesil katlanabilir akıllı telefonun, bu kez de batarya özellikleri sızdı.

Bahsettiğimiz bu bilgiler, @_the_tech_guy tarafından twitter'da ortaya çıkan sızıntılara dayanıyor. Sızdırılan tablolarda 2090 mAh ve 2275 mAh şeklinde iki bölümde görülen bataryaların birinin "ikincil" olarak ifade edilmiş olması ise, Galaxy Fold 2'de çift batarya yer alacağına yorumlanıyor. Totalde 4365 mAh seviyesinde bir bataryaya sahip bir telefon görebiliriz.

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