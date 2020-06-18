Samsung Galaxy Fold 2'nin İki farklı Bataryası Olabilir

Samsung'un tanıtacağı yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2'nin batarya özellikleri belli oldu. Peki, Galaxy Fold 2'nin bataryası kaç mAh olacak ve Galaxy Fold 2 ne zaman tanıtılacak?