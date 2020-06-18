Samsung Galaxy Fold 2'nin İki farklı Bataryası Olabilir

Samsung şu sıralar yeni akıllı telefonu olacak olan Galaxy Fold 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Muhtemelen ağustos ayında tanıtılacak ve akabinde de satışa çıkacak olan Galaxy Fold 2 için elbette sızıntılar da sürüyor. Daha önce birtakım özellikleri beliren yeni nesil katlanabilir akıllı telefonun, bu kez de batarya özellikleri sızdı.
Bahsettiğimiz bu bilgiler, @_the_tech_guy tarafından twitter'da ortaya çıkan sızıntılara dayanıyor. Sızdırılan tablolarda 2090 mAh ve 2275 mAh şeklinde iki bölümde görülen bataryaların birinin "ikincil" olarak ifade edilmiş olması ise, Galaxy Fold 2'de çift batarya yer alacağına yorumlanıyor. Totalde 4365 mAh seviyesinde bir bataryaya sahip bir telefon görebiliriz.
Upcoming #Samsung Galaxy Fold 2 comes with 4365mAh battery (Rated capacity).— the_tech_guy (@_the_tech_guy) June 16, 2020
Dual-battery system : 2090mAh+2275mAh pic.twitter.com/qmDAmt4LxK
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın