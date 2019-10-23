Samsung'un Galaxy Fold hedefi Oldukça Büyük!
Samsung, Galaxy Fold hedefini yüksek tutuyor. Şirket, Galaxy Fold için 2020 yılında iddialı bir hedef koydu!
- Ercan Uğurlu
Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u tanıtmış ve akabinde de ortaya çıkan ekran sorunlarından ötürü piyasadan geri çekmek zorunda kalmıştı hatırlarsanız. Ancak çok geçmeden sorunları gözden geçirip, satışına başlanan Galaxy Fold, ilk olarak Güney Kore'de raflara çıkmıştı. Şimdilerde farklı bölgelerde daha satışına başlanan Galaxy Fold, yakında daha çok bölgede satışta bulunabilecek.
Samsung, yine kısa bir süre önce ekran üretim kapasitesini arttırmak üzere yeni bir üretim tesisi kurduğunu da açıklamıştı. Bununla beraber Galaxy Fold'a büyük yatırım yapan şirket, bu telefon özelinde 2020 yılı hedefine de açıkladı.
ETNews'ün haberine göre Samsung, 2020 yılı içinde tam 6 milyon Galaxy Fold satma planları yapıyor. Galaxy Fold'un şimdiye kadar 500 bin adet sattığını düşünürsek bu iddialı bir rakam. Ancak önümüzde daha koca bir sene yatıyor. Bakalım, Samsung 6 milyonluk hedefine ulaşabilecek mi?
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