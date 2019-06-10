Samsung Galaxy Fold, "Hediyesiyle" Geliyor!
Samsung Galaxy Fold, çok takın bir tarihte piyasaya çıkacak gibi görünüyor. Üstelik yanında bir de sürpriz getirebilir!
- Ercan Uğurlu
Tanıtıldığından bu yana hakkında tartışmalar hız kesmeyen Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, uzunca bir süredir piyasaya çıkmak için mücadele ediyor. Tanıtıldıktan sonra ortaya çıkan ilk test örneklerinde sorunlar tespit edildikten sonra piyasaya çıkışı ertelenen Galaxy Fold, muhtemelen artık temmuz ayında tüketicilerle paylaşılacak. En azından gelen yeni haberler bu doğrultuda.
XDA-Developers yazarı Max Weinbach'a göre, isimsiz bir kaynak Galaxy Fold'un temmuz ayı başında yayınlanabileceği bilgisini paylaşmış. Telefonun piyasaya çıkışını müjdelemek için Samsung'un önümüzdeki ay bir basın toplantısı düzenleyeceği bilgisini de paylaşan bu kişi, Galaxy Fold'u uzunca bir süredir bekleyenleri yeniden umutlandırmış olabilir.
Bir başka kaynaktan gelen bilgi ise, Galaxy Fold'un özel bir oyunla beraber lanse edileceği. Koreli bir oyun yapım şirketinin Traha adını verdiği özel bir oyun, yalnızca Galaxy Fold için geliştirilmiş. Unreal Engine 4 grafik motoru kullanılarak geliştiridiği bilgisi verilen Traha'nın nasıl bir oyun olduğu ise şimdilik bilinmiyor.
Bakalım Galaxy Fold, gerçekten de önümüzdeki ay satışa sunulacak mı ve Unreal Ungine 4 ürünü Traha nasıl bir oyun olacak... Eğer bu iki isimsiz kaynaktan gelen haberler doğru ise, bu soruların cevaplarını önümüzdeki ay öğrenebileceğiz.
Peki, sizce Galaxy Fold gerçekten de temmuz ayında satışa sunulur mu, yoksa yine ertelenir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.
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