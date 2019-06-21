Samsung Galaxy Fold İçin Yeni İddia
Samsung Galaxy Fold hakkında ortaya atılan yeni iddia, daha önceki iddiaların tam tersini söylüyor!
- Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Fold için uzunca bir süredir bekliyoruz. Yurt dışında lanse edildiğinde gidip yerinde gördüğümüz, ancak camekanlar arkasına gizlendiği için dokunamadığımız Galaxy Fold, Türkiye'de lanse edildiği zaman ön incelememize konuk olmuştu. Ancak sonrasında ürünü inceleme için edinemedik, zira ürün test için gönderilmeye kalmadan, bilindiği gibi geri toplatıldı.
Galaxy Fold için bazı birtakım sorunlar ortaya çıkmış ve yurt dışı basınında da bazı yapılan incelemelerin geri çekilmesi konusunda Samsung tarafından istekte bulunulmuştu. Tüm bunların ardından Galaxy Fold'un piyasaya ne zaman çıkacağı konusunda tartışmalar ortaya çıkmış ve hatta Galaxy Fold'un kullanıcılarla hiç buluşamayacağı iddiaları dillenmeye başlamıştı. Ancak görünen o ki, Galaxy Fold geliyor.
"Samsung Galaxy Fold, yakında piyasaya sürülecek." Bu söz Samsung Display Başkan Yardımcısı Kim Seong-cheol'e ait. Galaxy Fold'un ekran sorunlarının çoğunun çözüldüğünü ve telefonun piyasaya çıkmaya hazır olduğunu söyleyen Kim Seong-cheol, bu konuda ise herhangi bir tarih vermemiş. Kim, konuşmanın devamında ise, Galaxy Fold'un piyasaya çıktığında büyük iddia göreceğini söylüyor. Elbette bunu görmek için Galxay Fold'un satışa sunulmasını beklememiz gerek.
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