Samsung Galaxy Kulaklık ve Akıllı Saatte Çifte Kampanya

Samsung'un 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanyaları kapsamında Samsung marka seçili akıllı telefonlardan birini alanlar yanında kablosuz kulaklık almak isterlerse Galaxy Buds Live'ı KDV dâhil 300 TL indirimle satın alabilecek. Yine aynı tarihe kadar Galaxy Watch Active2 akıllı saat satın alacak müşteriler de ikinci Galaxy Watch Active2'e yüzde 50 indirim fırsatıyla sahip olabilecek.