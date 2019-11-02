Samsung'dan Galaxy Labs Optimizasyon Uygulamaları
Samsung, Galaxy telefonları optimize etmeye yönelik uygulama paketi Galaxy Labs'ı ortaya çıkardı!
Samsung, Galaxy telefon ve tablet sahipleri için yeni bir optimizasyon uygulaması paketi yayınladı.
Galaxy Labs adlı uygulama paketinde şu dört uygulama bulunuyor: File Guardian, Battery Tracker, Battery Guardian ve App Booster. Uygulamalar arasında belki en faydalısı olan File Guardian, telefondan ve SD karttan tamamen silinen dosyaları geri getirmenizi sağlıyor. Yazılım, PC'deki dosya kurtarma programları gibi çalışıyor. Dahili depolamayı PC'ye "yığın depolama aygıtı" olarak bağlamak mümkün olmadığından, bu tür bir kurtarma uygulaması gerçekten faydalı olabilir.
Battery Tracker, isminden anlaşılacağı üzere telefonun pil kullanımını daha ayrıntılı olarak takip etmenizi sağlarken Battery Guardian, yeni bir şey yapmıyor ve sadece otomatik optimizasyon ve Sleeping Apps'ın etkin olup olmadığını kontrol ediyor.
App Booster'ın amacı ise çok belirgin değil. Açıklamaya göre uygulama, tüm uygulamaların performansını optimize ediyor. Bu işlem oldukça uzun sürüyor, ancak neyin optimize edildiği tam olarak belirtilmiyor.
Galaxy Labs ve içerisindeki uygulamalar, şu an Galaxy Store üzerinden indirilebiliyor ancak bu şimdilik sadece Hollanda ile sınırlı gibi görünüyor. APK dosyalarını indirmek isteyenler, buradaki yazının sonundaki bağlantılara göz atabilirler.
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