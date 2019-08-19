Samsung Galaxy M21, M31 ve M41 Sızdı!

Samsung'dan sızıntılar sürüyor: Önce Galaxy A 2020 modelleri sızan Samsung'un bu defa da M21, M31 ve M41 akıllı telefonları sızdı!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy M21, M31 ve M41 Sızdı!

Samsung bu yılın başında ilk Galaxy M akıllı telefonlarını tanıtmıştı hatırlarsanız. Galaxy M10, Galaxy M20 ve sonradan gelen Galaxy M30 ile yeni seriyi tüketiciler ile buluşturmuştu Güney Koreli şirket. Bu modeller arasından Galaxy M20'yi incelemiş ve eleştirilerimizi sizlerle paylaşmıştık.

Gelen haberlere göre Samsung, Galaxy M serisine yeni modelleri katmaya hazırlanıyor. Galaxy M21, Galaxy M31 ve Galaxy M41 olarak isimlenen yeni modeller, teknik özellikleriyle sızmış durumda.


Galaxy M21		 Galaxy M31 Galaxy M41
İşlemci Exynos 9609 Snapdragon 665 Exynos 9630
Kamera 24MP (Main) + 5MP (Depth) 48MP (Main) + 12MP (Wide) + 5MP (Depth) 64MP (Main) + 12MP (Wide) + 5MP (Depth)
RAM 4GB 6GB 6GB


Tablodaki bilgilere göre Galaxy M21'de Exynos 9609, Galaxy M31'de Snapdragon 665 ve Galaxy M41'de Exynos 9630 işlemcilerini kullanacak olan Samsung, bu 3 model arasında en çok Galaxy M41'in kamerasına özen gösterecek gibi. Galaxy M41'de 64 MP ana kameraya yer verecek olan Samsung, ayrıca yanına da 12 MP geniş açılı ve 5 MP derinlik sensörünü konumlandıracak.

Yine Galaxy M31 de 48 MP ana kamera, 12 MP geniş açılı ve 5 MP derinlik sensörüyle 3'lü kamera setine sahip olacak. Fakat Galaxy M21'de çift kamera mevcut. Tabloda 24 MP ana kamera ve 5 MP derinlik sensörü olarak yer alan Galaxy M21, RAM konusunda da diğer iki modelin altına yerleşiyor. Galayx M31 ve Galaxy M41 6 GB RAM bulunacakken, Galaxy M21'de 4 GB RAM göreceğiz.

Telefonlarla ilgili bundan başka şimdilik daha detaylı bilgi yok. Kısa zaman içinde daha fazlasının ve olası fiyat bilgilerinin geleceğini de düşünüyoruz.

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