Samsung Galaxy M40, Geekbench'te Sızdı!
Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy M40, Geekbench skorları ve teknik özellikleriyle sızdı.
- Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy A serisi kadar Galaxy M serisine de büyük önem gösteriyor ve bu serileri için yeni modeller üretmeyi sürdürüyor. Yeni model Galaxy M serisine gelecek ve adı Galaxy M40 olacak. En azından şu ana kadar gelen bilgiler bizlere bunu gösteriyor. Son gelen haber ise, Galaxy M40'ın teknik özelliklerine ve test sonuçlarına ilişkin.
Samsung'un gelecek akıllı telefon modeli Galaxy M40, Geekbench test tablosunda sızmış. Snapdragon 675 işlemciden güç sağladığı görünen telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sahibi olacak. Telefonda Android Pie işletim sistemi mevcut olacak.
Samsung Galaxy M40'nın Geekbench benchmark testinden aldığı sonuçlar ise, tek çekirdek skoruyla 2361 puan, çoklu çekirdek skoruyla ise 6438 puan. Bunlara bakarak her iki sonuçla da, daha önce incelediğimiz Galaxy M20 modelinden daha iyi bir derece elde ettiğini söyleyebileceğimiz Galaxy M40 hakkında şimdilik başka bir bilgi ise bulunmuyor.
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