Samsung, Galaxy Markasını Büyütüyor!
Samsung, artık sadece telefon ve tabletlerinde Galaxy ismini kullanmayacak; listeye yeni cihazlar ekleniyor!
Görünene göre Samsung, akıllı saat serisinin isimlendirmesinde bir değişikliğe gidebilir ve bir sonraki giyilebilir serisi için telefonları sayesinde tanınan Galaxy ismini kullanabilir. UPSTO ile yapılan yeni bir telif başvurusunda firmanın, Samsung Galaxy Watch adını kullanmak istediği belirtiliyor.
Daha önce firmanın Samsung Gear S4'ü veya Gear Sport 2'yi tanıtacağı düşünülüyordu ancak firma isim serisini bozarak giyilebilir ürünleri için de Galaxy adını kullanmaya başlayabilir. Ayrı bir telif başvurusu daha firmanın Samsung Galaxy Fit adını aldığını gösteriyor ve bu da Samsung Gear Fit 2 Pro'dan sonra gelecek cihaz için kullanılabilir.
Samsung, Galaxy adını cihazlarında neredeyse 10 yıldır kullanıyor ve şu anda belirli bir pozitif markaya sahip olduğu söylenebilir. Firma, şimdiye kadar akıllı saatleri için Gear adını kullanmayı tercih etmişti ama bu yeni düşünce, üst seviye S serisi telefonlar ile giyilebilir cihazları birbirlerine yaklaştırmayı amaçlıyor olabilir.
Levent Öztürk
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