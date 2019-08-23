Samsung Galaxy Note 10+ 5G Alacaklara Kötü Haber
Samsung Galaxy Note 10+ 5G modeli ülkemizde satılmıyor. Ama olmuşken "en iyisi olsun" diyenlere için kötü haber iFixit'ten geldi!
- Ercan Uğurlu
Samsung yeni Note 10 serisiyle beraber 3 modeli tanıtmıştı. Bunlar arasında yer alan tepe model Galaxy Note 10+ 5G ise ailenin en pahalı üyesi olarak dikkat çekiyor. 5G desteği için telefonun içeriğinde de birtakım değişiklikler mevcut pek tabii. Özellikle 5G'nin kullanılması, telefonu 4G'li modellere göre çok daha hızlı şekilde ısıtmaya meyilli olduğu için, farklı bir soğutma sisteminin kullanılması gerekiyor. Bu da telefonun tamir sürecini olumsuz etkileyebiliyor ki, Galxay Note 10+ 5G için de benzer durum söz konusu.
iFixit ekibi, bu kez Samsung Galaxy Note 10+'ı misafir etmiş ve parçalarına ayırarak tamir edilebilirliğini ölçümlemiş. Ancak edindiği izlenim pek de hoş değil, zira Galaxy Note 10+ 5G kolay tamir edilebilen bir model değil. Hatta iFixit ekibi, telefonun Galaxy S10 gibi zor olduğunu söyleyerek, Galaxy S10'a da atıfta bulunmuş.
Galaxy Note 10+ 5G'nin içerğinde yer alan donanımın pek çoğunun birbirine silikonlu olduğunu ve bunları ayırmak için çeşitli aletler, vantuzlar ve ısı tabancası –ve elbette bolca sabır- kullanarak çıkartılabileceğini söyleyen iFixit, Galaxy Note 10+ 5G'ye 10 üzerinden 3 puan vermiş.
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