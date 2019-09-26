Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G Şov Yapıyor!
Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G'nin diğer 5G telefonlar karşısında gösterdiği performans hiç de fena değil!
- Ercan Uğurlu
Görünüşe göre Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G'nin 1299 dolarlık fiyat etiketi, müşterileri korkutmuyor. Zira gelen satış rakamları, Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G'nin satışlarının gayet iyi olduğunu gösteriyor.
Ağustos ayında Verizon'daki Galaxy Note 10 satışlarının 3'te 1'ini temsil eden Galaxy Note 10 Plus 5G, gelen diğer raporlara göre de diğer 5G'li akıllı telefonlardan daha çok satılıyor. Bunlar arasında Samsung Galaxy S10 5G ve LG V50 ThinQ da var.
BayStreet Research'ün kurucusu ve analisti Cliff Maldonado, kullanıcıların eğilimlerinin daha çok ileri teknoloji barındıran modeller olduğunu ve buna ulaşmak için fiyatı göz ardı ettiklerini söylüyor. Eylül ayında, ağustos ayına göre daha fazla Note 10+ satıldığını da ilave eden Maldonado, 2019 sonuna kadar satışların aynı hızla devam edeceğine ve aylık 30 bin cihazla satışların süreceğine inandığını da ekliyor.
Evet, henüz 5G desteği olmadığı için Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G Türkiye'de yok. Peki, olsa 1299 dolar + vergiler vererek Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G satın alır mıydınız?
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın