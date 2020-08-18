Samsung Galaxy Note 20 Ultra Hakkında Her Şey! Dev Note 20 Ultra İncelemesi

Samsung'un yeni amirali Galaxy Note 20 Ultra 12 bin 999 TL fiyatıyla gerçek bir efsane mi, yoksa gerçek bir para tuzağı mı? Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlattık; Note 20 Ultra performansından kameralarına deneyimledik, Note 20, Note 10 Plus, OPPO Find X2, POCO F2 Pro, Huawei P40 Pro ve daha fazlasıyla karşılaştırdık! İşte dev gibi Note 20 Ultra için dev gibi dosya konusu niteliğinde kapsamlı Galaxy Note 20 Ultra incelemesi!