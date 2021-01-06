Samsung Galaxy Note 21, İlk Kez Videoda Göründü

Galaxy S21 Ultra'nın S Pen desteği ile geleceği neredeyse kesin ve bu durum, Galaxy Note 21'in iptal edileceği söylentilerini beraberinde getiriyor. Ama yine de ortaya çıkan bu video, Galaxy Note 21'i gözler önüne seriyor. Arkasında yine dev gibi bir kamera var.