Samsung Galaxy Note 21, İlk Kez Videoda Göründü

Galaxy S21 Ultra'nın S Pen desteği ile geleceği neredeyse kesin ve bu durum, Galaxy Note 21'in iptal edileceği söylentilerini beraberinde getiriyor. Ama yine de ortaya çıkan bu video, Galaxy Note 21'i gözler önüne seriyor. Arkasında yine dev gibi bir kamera var.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 21 Videoda Göründü

Samsung Galaxy S21, 14 Ocak'ta tanıtılacak. Samsung Türkiye'den de gelen davetiyeler neticesinde bunu söyleyebiliriz. Tanıtımın hemen akabinde de zaten sizlerle Galaxy S21 hakkında tüm detayları paylaşacağız, ancak bu haber Galaxy Note 21 ile ilgili.

Bilindiği gibi Galaxy S21'e S Pen desteği gelecek ve böylece Note serisinin anlamı da bir bakıma kalmayacak. Fakat yine de bilinenlere göre Galaxy S21'de yalnızca S Pen desteği verilecek, kalem telefonun yanında bulunmayacak.

Oynat Galaxy Note 21 videoda göründü Videoda Göründü

Gelen yeni bilgilere göre ise Note 21'de ise Note serisi bildiğimiz haliyle yoluna devam edecek. Ancak bunun yalnızca bu jenerasyon için üretilmiş bir çözüm olup olmadığı şu an belli değil, zira Galaxy S serisinin sonraki modellerine S Pen entegre edilebilir veya Samsung da tıpkı Apple gibi S Pen'i tamamen ayrı olarak satılan bir aksesuar olarak da değerlendirilebilir. Öte yandan daha önce de söylediğimiz gibi Galaxy Note 21, Samsung'un üreteceği son Note modeli olabilir. Bunu gelecek gösterecek.

Fakat şimdilik gelen bilgilere göre Galaxy Note 21, işlenmiş görüntülerden oluşan (hemen yukarıdaki) bir video eşliğinde kendini gösterdi. Kallavi yapısı ve arka yüzeyinde adeta "ateş eden" kamera bloğuyla beraber bildiğimiz Note tasarımına yeni bir jenerasyon olacak gibi görünen Note 21 -eğer olursa- muhtemelen yine ağustos ayı içinde tanıtılacak.

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