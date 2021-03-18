Samsung Galaxy Note 21 İptal Edildi! Peki Note Serisi Tamamen Öldü mü?

Yonga seti üretiminde yaşanan sıkıntılar artık çok net bir biçimde görülebiliyor. Bu sıkıntılar sadece telefon pazarını değil, otomobil ve bilgisayar pazarı gibi farklı alanları da etkiliyor.
Samsung, her ne kadar kendisi bir yonga üreticisi olsa da, bu sıkıntıdan etkilenen isimlerden biri. Samsung CEO'su DJ Koh, Güney Kore'deki bir yatırımcı toplantısında bu durumdan bahsetti ve sıkıntının, Galaxy Note 21'in iptal edilmesine neden olduğunu söyledi. Başka bir deyişle, bir süredir dedikodusu yapılan Galaxy Note 21 hiç olmayacak.
Tabii ki bu gelişme, Note serisinin "öldüğü" iddialarını akıllara getirdi. Zira Samsung, Galaxy S21 Ultra'da S Pen desteği sunmuş ve Note serisinin geleceğini soru işareti haline getirmişti. Ama Koh, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, Note serisinin sadece bu yıl için iptal edildiğini söylüyor.
Açıklamasında yonga üretim sıkıntısına değinen CEO, bu ortamda, bir yılda iki amiral gemisi model sunmanın büyük sorumlukuk olacağını söyledi. Ancak Note serisinin, 2022 yılında devam edeceğini de açıkça ortaya koydu.
Özetle Samsung'un, Galaxy Note serisini bitirme gibi bir planı yok. Ama bu yıl sunulması beklenen Galaxy Note 21 iptal edilmiş durumda. Bir sonraki Galaxy Note telefonu muhtemelen 2022 yılında göreceğiz ve adı da büyük ihtimalle Galaxy Note 22 olacak. Zira Samsung'uni S ve Note serileri için aynı markalama sistemini kullanmak istediği bilinen bir gerçek.
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