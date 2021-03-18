Samsung Galaxy Note 21 İptal Edildi! Peki Note Serisi Tamamen Öldü mü?

Samsung, bu yıl yeni bir Galaxy Note telefon sunulmayacağını ce Galaxy Note 21'in iptal edildiğini açıkladı. Peki bu gelişme, Galaxy Note serisinin sonsuza dek hayatımızdan çıktığı anlamına mı geliyor?

Samsung Galaxy Note 21 İptal Edildi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Artı eksi işareti nasıl yapılır? ± Klavyede artı eksi işareti nedir?
Artı işareti nasıl yapılır? (+) Klavyede artı işareti yapma yolları
Kesme işareti nasıl yapılır? Klavyede ayırma işareti (')
Et işareti nasıl yapılır? Klavyede et işareti (@) (At İşareti)

Günün En çok Okunanları
Teknolojik Cihazları Kiralamak Artık Çok Kolay
Yeni Sızıntıya Göre Apple'ın, AirPods 3 İçin Çok da Acelesi Yok
Dünyanın En Çok Satan Telefonu Yenilendi: Samsung Galaxy A52 Elimizde!
Samsung, Google'ın Otonom Arabalarını İmzasını Atmaya Hazırlanıyor
Microsoft Flight Simulator'a Muhteşem Bir Uçak Daha: Aerosoft CRJ

 

 