Samsung Galaxy Note 9 Bir Kez Daha "Kazara" Sızdı!

Samsung Galaxy Note 9'un tanıtımına çok az bir süre kala sızmaya devam ediyor. Beklenen amiral bu kez de "kazara" sızdı.

Samsung Galaxy Note 9 bir kez daha "kazara" sızdı!

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