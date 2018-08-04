Samsung Galaxy Note 9 Bir Kez Daha "Kazara" Sızdı!
Samsung Galaxy Note 9'un tanıtımına çok az bir süre kala sızmaya devam ediyor. Beklenen amiral bu kez de "kazara" sızdı.
Samsung Galaxy Note 9 tanıtımına çok az bir süre kaldı. 9 Ağustos günü tanıtılacak olan yeni amiral, muhtemelen bugün gördüğümüz sızıntılarla karşımıza çıkacak. Bizim de CHIP Online olarak yerinde takip edeceğimiz etkinlikte, tanıtımın hemen sonrasında Samsung Galaxy Note 9 incelemesinde bulunacağız. Ancak artık neredeyse tüm detayları zaten biliniyor. Zira Galaxy Note 9 adeta sızmalara doyamadı. Bugüne kadar üçüncü parti kaynaklar tarafından olduğu kadar şirket içinden de "kazara" sızıntılara maruz kalan Galaxy Note 9, son olarak bir kez daha "kazara" sızdı.
Samsung, daha önce Galaxy Note 9'u ön siparişe açmış ve ardından bu sayfayı ortadan kaldırmıştı. Şimdi ise "Say hello to super power." başlığıyla ortaya çıkan Galaxy Note 9, Yeni Zelanda kullanıcılarına Samsung tarafından gönderilen bültende kendini gösterdi.
Kısa bir süre önce yeni Galaxy Watch akıllı saatini de web sitesinde sızdıran Samsung, bu kazalara çok alışmış gibi görünüyor. Elbette bu iş, pazarlama politikasının bir ürünü. Böylece kitlelerin tansiyonunu yükselten Samsung, Galaxy Note 9'a büyük umutlar bağlamış durumda.
Taze sızıntıya dönecek olursak, yukarıdaki görselde görüldüğü gibi, bugüne kadar ortaya çıkan bilgilerin doğru olduğunu görmek mümkün. Tasarımıyla Note 8'i andıran Note 9, arka yüzde çift kamera dizilimi ve altındaki oval parmak izi okuyucusuyla dikkat çekiyor. Alt kısımda USB-C portunu, kulaklık girişini, S-Pen boşluğunu ve hoparlör mazgalını bulunduran Galaxy Note 9, fotoğrafta mavi renkli modeliyle görünüyor.
Bakalım Galaxy Note 9, tüm bu sızıntılardan sonra bizleri şaşırtabilecek mi? Hep birlikte artık 9 Ağustos'u bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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