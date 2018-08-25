Samsung, Galaxy Note 9 Fabrikasını Gösterdi
Samsung, Galaxy Note 9'un üretildiği fabrikadan yeni bir video yayınladı.
Samsung, Galaxy Note 9 çok kısa bir süre önce tanıtılmış, biz de hem tanıtımdaki yerini almış, hem de sonrasında Galaxy Note 9'u tüm detaylarıyla incelemiştik hatırlarsanız. Galaxy Note 9, gerek tasarımı gerek özellikleriyle gerçekten etkileyici bir telefon. Peki, Samsung bu telefonu nasıl üretiyor?
Samsung, bu sorunun yanıtını kendi hazırladığı bir video ile veriyor. Samsung fabrikalarında kaydedilen yukarıdaki video, Galaxy Note 9'ün üretim süreçlerine ışık tutuyor. Video çok ayrıntılı değil, ancak yine de merakları biraz giderebilir.
Bilindiği gibi Samsung, özellikle Note 7 krizinden sonra süreçlerini biraz daha şeffaf hale getirmeye başladı. Note 8 modelini hazırladıktan sonra, batarya testlerini nasıl uyguladığını anlatan bir video da yayınlayan Güney Koreli şirket, o günden sonra bir daha batarya krizi yaşamamıştı.
Ercan Uğurlu
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