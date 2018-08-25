Samsung, Galaxy Note 9 Fabrikasını Gösterdi

Samsung, Galaxy Note 9'un üretildiği fabrikadan yeni bir video yayınladı.

Samsung, Galaxy Note 9 fabrikasını gösterdi

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