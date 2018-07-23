Samsung Galaxy Note 9, Son Note Olabilir
Samsung, Galaxy Note 9 ile bir dönemi kapatıp, Note serisini sonlandırabilir. Peki, şirket neden böyle bir karar verecek?
Samsung'un Galaxy Note 9 modeline oldukça yakınız. 9 Ağustos tarihinde New York'ta yapılacak ve bizim de CHIP Online olarak yer alacağımız etkinlikte Galaxy Note 9'u tanıtacak olan Samsung, bu Note modeliyle bir dönemi sonlandırabilir.
Gelen bilgilere göre Samsung, bu konuda oldukça ciddi şekilde düşünüyor. Peki, Samsung Note serisini rafa kaldırıp, yerine başka bir seri mi koyacak? Aslında Samsung'un düşüncesi, Note serisini S serisi ile birleştirmeden yana. Zira S serisi ile zaten halihazırda 2 farklı modele imza atan ve S Plus modeliyle Note modellerine benzer cihazlar üreten Samsung'un, bu nedenle 2 aileyi birleştirmesi mantıklı olabilir.
Samsung, ürün yelpazesini birleştirerek üretim maliyetlerinden ve pazarlama maliyetlerinden tasarruf etme yoluna gidebilir. Peki, Note severlerin beğenerek kullandığı S Pen'e ne olacak? Bu durumda muhtemelen o da yoluna S serisi ile devam edecek gibi görünüyor.
Öte yandan Samsung'un bir yandan maliyet tasarrufu sebebiyle 2 ailesini birleştirmesi konuşulurken, diğer yandan Galaxy S10 modellerinden 3 farklı varyantla sahneye çıkacağı da konuşuluyor. Elbette Güney Koreli şirketin düşüncesinin ne olduğunu kestirmek güç. Bekleyip göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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