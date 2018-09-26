Samsung Galaxy Note 9'dan Önemli Başarı

Samsung'un amiral gemisi tablet telefonu Galaxy Note 9, kullanıcılardan tam not olarak bu önemli unvana layık görüldü!

Samsung Galaxy Note 9'dan Önemli Başarı

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