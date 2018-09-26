Samsung Galaxy Note 9'dan Önemli Başarı
Samsung'un amiral gemisi tablet telefonu Galaxy Note 9, kullanıcılardan tam not olarak bu önemli unvana layık görüldü!
Samsung'un amiral gemisi tablet telefonu Galaxy Note 9; rakipleri Apple iPhone X, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max kadar etkileyici (tasarım açısından) görünmese de, özellikleri ve kolay kullanımı ile tüm dikkatleri üstünde topladı. Hatta Consumer Reports tarafından yayınlanan raporlar, Galaxy Note 9'un kullanıcılar tarafından değerlendirilen en iyi akıllı telefon olduğuna işaret etti.
Galaxy Note 9, CR ustalarının uzun süreli testlerine tabi tutuldu. Galaxy Note 9; muazzam pil ömrü, üst düzey dayanıklılığı, birbirinden iyi kameraları, bolca RAM ve saklama alanı ve S-Pen donanımı ile dikkatleri üstünde topladı.
CR tarihinin açık ara en yüksek puanlarını elde eden eden Galaxy Note 9, 100 farklı teste tabi tutuldu. Galaxy Note 9'un 29 saate varan batarya ömrü, sektördeki dengeleri değiştirecek nitelikte. Üstelik cihaz, bir metre yükselikteki düşüş testlerinde de tam puan aldı. Note 9, sağlamlık konusunda büyük bir başarıya imza attı.
Consumer Reports uzmanları, akıllı telefonun harika OLED ekranını, hafifliğini ve hızını öve öve bitiremediler. Yine de son kararın kullanıcılar tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Barış Terun
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