Samsung Galaxy S10'a Dex Desteği Geldi

Galaxy S10, yeni yayınlanan bir güncellemeyle Note 10'daki bu önemli özelliğe kavuştu!

Samsung Galaxy S10'a Dex Desteği Geldi

Samsung Dex'in yeteneklerinden faydalanmak için Galaxy S10'dan Galaxy Note 10'a geçmeyi planlıyorsanız, biraz beklemenizde fayda var. Galaxy S10'a gelen bir yazılım güncellemesi, Note 10'un sevilen bazı işlevlerini S10'a taşıdı.

Galaxy S10, S10 Plus ve S10E için belirli bölgelerde dağıtılmaya başlanan güncelleme, DeX PC bağlantı desteği, video kaydı sırasında Live Focus bulanıklık efektleri ve en son Android güvenlik yamasıyla geliyor.

Samsung'un basın bildirisine göre Mac kullanıcıları, Galaxy S10'u bilgisayara USB kablosuyla bağlayıp DeX'i kullanabiliyor. Galaxy S10 kullanıcıları ise kablosuz olarak Windows 10'lu PC ile bağlanıp, telefonun içeriğini görebiliyor, mesaj gönderip alabiliyor, son fotoğrafları PC ile eşitleyebiliyor.

İlk olarak Galaxy S8 ve S8+ için bir aksesuar olarak satılan Dex, Note 10 ile birlikte elden geçirilmiş ve Samsung, Note 10'u direkt olarak monitöre bağlamanın yolunu açmıştı. DeX'i herkes kullanmasa da Galaxy S10'a eklenen destek, kullanım oranını artırabilir.

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