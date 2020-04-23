Samsung Galaxy S10 Lite İnceleme

Samsung, geçtiğimiz sene Galaxy S10 ailesini piyasaya sürmüş ve bu ailede bir de Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modeline kıyasla daha uygun fiyatlı bir telefon olan Galaxy S10e modeline yer vermişti. Diğer 2 modelin birtakım özelliklerinin nispeten kırpıldığı bu bütçe dostu model, gerek fiyatı gerek boyutları nedeniyle ülkemizde de rağbet görmüştü.
Kısa bir süre önce ise Samsung, Galaxy S10 ailesine bir model daha kazandırdı. Hatta bununla kalmayıp, Note 10 ailesine de yeni bir üye getirdi. Galaxy Note 10 Lite'ı daha önce incelemiştik. Bu kez ise, sıra Galaxy S10 Lite'ta.
Bu incelememizde, Samsung'un Lite eklemesiyle piyasaya sürdüğü, ancak fiyat/performans oranıyla aileye büyük hareket kazandıran Galaxy S10 Lite'ı tüm detaylarıyla değerlendireceğiz.
Samsung Galaxy S10 Lite Tasarımı Nasıl?
İlk olarak sözü tasarımdan açarsak, Galaxy S10 Lite, S10 ailesinin geri kalanından ayrılıyor ve tasarım hatlarını farklı bir çizgide sunuyor diyebiliriz. Zira arka yüzde kamera modülünün yerinin değiştirilerek köşeye yerleştirildiğini görüyoruz. (Bu arada parantez açalım, S10 Lite'ın arka kamera modülünün yüzeyden bir nebze de olsa çıkıntı yarattığını ve bu nedenle telefonun bir kenarına bastığınızda, dengesizlik olduğunu göreceksiniz.) Ön yüze baktığımızda ise, S10 Lite'ın, ekranda da ortalanan kamera modülüyle, Infinity-O ekran tasarımını benimseyen Galaxy Note 10 serisine benzediğini görüyoruz.
Samsung Galaxy S10 Lite Arka Yüzü Cam ve Plastik
Hepsi bu kadar da değil. S10 Lite'ın arka yüzü cam malzemeye sahip değil, ancak aynı zamanda cam kaplama içeriyor. Bu nasıl oluyor derseniz: Samsung, S10 Lite'ın arka yüzünde cam ve plastik malzemenin bir alaşımını kullanmış. Bu nedenle düz plastik değil, ancak cama yakın bir yüzey elinizin altına geliyor. Bu da plastik yüzeyli modellere göre S10 Lite'a tasarım anlamında bir artı kazandırıyor.
S10 Lite'ın elde tutuşu gayet güzel, keskin veya çıkıntılı yüzeyler yok, elinizin altında gayet rahat ediyorsunuz doğrusu. Bu arada ekran tasarımı da, alıştığımız kavisli kenarlardan ziyade daha düz yapıda tasarlanmış. Bu, kavisli ekranlı telefonları sevmeyenler için güzel haber.
Samsung Galaxy S10 Lite Çift Sim Kart Özelliği
Galaxy S10 Lite'ın çevresine baktığımızda, sağ kenarda ses ve güç butonlarını yan yana görüyoruz. Sol tarafta ise SIM kart ve microSD kart çekmecesi yer alıyor. S10 Lite, çift SIM kartlı bir model, ancak ikinci SIM yuvası hibrit şekilde hazırlanmış. Yani microSD kart kullanmak istiyorsanız, ikinci SIM kartınızı takamayacaksınız.
Samsung Galaxy S10 Lite Kulaklık Girişi
Telefonun alt kenarına baktığımızdaysa, burada USB-C portu ile hoparlör mazgalını görüyoruz. Hoparlör tek taraflı, yani stereo ses bu telefonda yok. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişinin bulunmaması da üzücü bir diğer haber oluyor. Oysa S10'larda bu giriş mevcuttu, kaldırmaları hiç olmamış.
Samsung Galaxy S10 Lite USB-C Kablosu
Bu arada bir ilave daha: Galaxy S10 Lite'ın kutusundan çıkan şarj ve veri aktarım için kullanılan USB kablosunun her iki ucu da USB-C formunda. Yani eğer bilgisayarınızda USB-C girişi yoksa, S10 Lite'ı bilgisayarınıza bağlamak için farklı bir kabloya veya adaptöre ihtiyacınız olacak ki bu adaptör kutusundan çıkmıyor. Samsung'un neden böyle bir yola girdiğini anlaması güç doğrusu, USB-C dönüşümü halen tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. O nedenle kutu içinde bu adaptöre yer verse daha mantıklı olacak kanaatimce.
Son olarak da Galaxy S10 Lite'ta herhangi bir su korumasının olmadığını da söyleyelim.
Samsung Galaxy S10 Lite Ekran Özellikleri
Galaxy S10 Lite, gayet güzel görünen bir ekranın sahibi oluyor. Samsung'un istisnasız tüm modellerinde ekran gayet güzel görüntü üretirken, Galaxy S10 Lite da bu geleneği bozmuyor. Öte yandan bilindiği gibi S10 serisinde Dynamic AMOLED panel kullanan Samsung, S10 Lite'ta ise Super AMOLED Plus'ı tercih etmiş. Super AMOLED'i duyduk ama "Plus" ibaresiyle değişen ne derseniz, açıklayalım...
Samsung, yeni dönemde Super AMOLED panel ekranla geliştirdiği telefonlarda HDR10+ sertifikasına da yer veriyorsa, bu panele Super AMOLED Plus adını veriyor. Mesela Note 10 Lite'ta Super AMOLED bulunurken, HDR10+ yerine, HDR sertifikası mevcuttu. Bunu da ekrana ilişkin bir dip not olarak belirtelim.
Samsung Galaxy S10 Lite Ekran Büyüklüğü
S10 Lite'ın ekranı 6.7 inç büyüklüğünde olurken, çözünürlüğü ise 1080x2400 piksel şeklinde. S10 Lite'ın ekranı tüm S10'lara arasında en büyüğü olurken, çözünürlüğü ise sadece Galaxy S10e modeline göre biraz daha yüksek. Ancak ekranın da büyümesinden dolayı piksel yoğunluğu düşmüş durumda: 394 ppi seviyesinde. Bu değer, 6.4 inçlik S10 Plus modelinde tam 522 ppi idi.
Yaptığımız testte manüel modda 400 nite kadar parlaklık sergileyen Galaxy S10 Lite, parlak güneş ışığı altında 705 nite kadar parlaklık üretebiliyor. Bu da telefonun güneşli bir günde ekran deneyimi açısından avantaj yaratan bir nokta.
Galaxy S10 Lite İşletim Sistemi ve Biyometrik Yöntemler
S10 Lite, Android 10 işletim sistemiyle geliyor ve arayüz olarak da artık tüm Samsung telefonlardan aşina olduğumuz yeni yazılımı One UI'ı S10 lite'ta da görüyoruz. Bu telefonda 2.0 sürümüyle yer alan One UI, arayüzüyle gayet akıcı ve basit bir kullanım sağlıyor.
Samsung Galaxy S10 Lite Bixby Sanal Asistanı
Geniş ayar seçeneklerine ve kullanım tercihlerine sahip olan telefonda, ekranı sağa çektiğinizde karşınıza Bixby kartları çıkıyor. Bixby sanal asistanı da uyandırmak için telefonun sağ kenarındaki güç tuşuna basılı tutmanız yeterli. Samsung bir süredir telefonlarında bu güç tuşunu "Yan tuş" olarak isimlendirdi ve ona ayrı fonksiyonlar atama imkanı tanıdı. Yan tuş ayarları sayfasından bunu düzenleyebiliyorsunuz. Bu tuşa basılı tutarak Bixby'yi uyandırabilir veya kapatma menüsüne ulaşabilir, çift basarak da kamerayı veya istediğiniz bir başka uygulamayı hızla açabilirsiniz.
Telefonda Always On Display özelliği tabii ki mevcut. Bunu da yine ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz. Tek tek tüm ayarlardan bahsetmeyelim şimdi, ancak çok sayıda seçeneğiniz olduğunu bilin.
Samsung Galaxy S10 Lite Parmak İzi ve Yüz Tanıma Özellikleri
S10 Lite'ta hem parmak izi hem yüz tanıma biyometrik koruma yöntemleri mevcut. Optik parmak izi tarayıcı kullanan S10 Lite'taki sensörün, diğer S10 modellerinde yer alan ultrasonik parmak izi tarayıcı kadar hızlı çalışmadığı kesin. Öte yandan yeri de yine telefonun alt kenarına doğru olduğu için erişimi, tıpkı daha önce incelediğimiz S10 Plus'taki gibi nispeten zor ki benzer şeyi, Note 10 Lite incelememizde de dile getirmiştik.
Yüz tanıma yöntemi ise çok karanlıkta olmadığınız durumlarda iyi çalışıyor. Ancak iyi çalışması için ön kameranın kirli olmamasına önem göstermeniz gerek.
Galaxy S10 Lite Teknik Özellikleri Neler & Performansı Nasıl?
Samsung Galaxy S10 Lite, sahip olduğu özelliklerle beraber hiç öyle "Lite" bir sürüm değil, gayet kaslı bir donanıma sahip. Daha önce incelediğimiz Note 10 Lite modelinde de olduğu gib,i performans konusunda gayet tatmin edici olan S10 Lite, böylece fiyat/performans oranıyla öne çıkan modellerden biri oluyor.
Özellikle son dönemde yükselen akıllı telefon fiyatlarıyla beraber üreticiler bu şekilde ara modellerle yelpazeyi çeşitlendirmeye başladılar ki bu girişim, özellikle ülkemiz gibi kur farkından ve vergilerden had safhada etkilenen bölgeler için kullanıcı bazında biraz nefes aldıran eylemler oluyor doğrusu.
Öte yandan bilindiği gibi Samsung, özellikle Avrupa bölgesinde Exynos işlemcili modelleri tercih ediyor. Gerek diğer S10 modellerinde gerek Note 10 modellerinde bu şekilde olduğunu gördük. Ancak Galaxy S10 Lite için bir istisna uygulayan Güney Koreli şirket, S10 Lite'ı tek model olarak Snapdragon 855 işlemciyle pazara sürdü. Dolayısı ile elimizdeki modelde Snapdragon 855 işlemci içeriyor ve sahip olduğu 8 GB RAM desteğiyle de beraber performans anlamında fazlasıyla akıcı çalışıyor.
Samsung Galaxy S10 Lite AnTuTu Benchmark Testi Sonucu
Öyle ki, telefona uyguladığımız AnTuTu Benchmark testinde son dönem incelediğimiz tüm telefonları geride bırakmayı başaran S10 Lite, bu testte topladığı 467 bin 161 puan ile beraber tabloda adını başa yazdırıyor. Geride bıraktığı modeller arasında Exynos işlemcili Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 10 Lite ve hatta Galaxy Note 10 Plus da yer alırken, Snapdragon'lu modellerin, Samsung'un Exynos'lu muadillerine kıyasla daha yüksek performans gösterdiği zaten bilinen bir gerçek zaten -ki bunun en iyi yansımasını da bu tabloda görüyoruz.
Bu arada Huawei Mate 30 Pro da, Galaxy S10 Lite'ın total performansının bir adım gerisinde kaldığı bilgisini de verelim. Ancak buradan S10 Lite'ta yer alan Snapdragon 855 işlemcinin Mate 30 Pro'da bulunan Kirin 990'dan daha güçlü olduğu ortaya çıkmasın. Saf işlemci performansına baktığımızda ise Mate 30 Pro'nun hem tek çekirdek hem çift çekirdek performansıyla elbette S10 Lite'tan önde olduğu görmek mümkün. Hatta arada nova 5T modeli de var.
Bu arada rakamsal olarak da ifade edersek, S10 Lite, bahsettiğimiz Geekbench testinde tek çekirdekte 737 puan, çoklu çekirdekte ise 2703 puan topladı.
Samsung Galaxy S10 Lite İnceleme Sonucu
S10 Lite'ın kağıt üst verilerini bir kenara bırakıp gerçek zamanlı deneyim notlarımıza gelirsek, açıkçası bu tabloda gördüğümüz tepede bir arada yer alan telefonların hiçbirinde aradaki kademelik farkları pek hissetmeyeceksiniz demek mümkün. Çok sayıda uygulamayı bir arada çalıştırabilir, üst seviye oyunları oynayabilirsiniz. Bu arada telefonun grafik hanesinde Adreno 640 işlemcinin yer aldığını, bununla beraber özellikle PUBG'de en yüksek kare hızında bile sorunsuz bir deneyim elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Oyun konusuna ilişkin olarak, hoparlörün konumu sebebiyle bazen elinizle sesi kapatabildiğinizi de ilave edelim.
Bu arada önümüz yaz. Dolayısı ile Galaxy S10 Lite'ın ne kadar ısındığını merak edenler için, telefonun kategorisi için serin çalıştığını da söyleyebiliriz. Özellikle Snapdragon sınıfındaki cihazların yük altında ortalama 33 derece ısılarda çalıştığını göz önünde bulundurduğumuzda, S10 Lite ürettiği 33,5 santigrat derecelik ısısıyla gayet ideal. Öte yandan telefon boşta ise ortalama 27 derecelerde seyrediyor.
Samsung Galaxy S10 Lite ile yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy S10 Lite Pil Performansı Nasıl?
Galaxy S10 Lite'ta 4500 mAh kapasitesinde bir batarya mevcut. Şimdi de telefonun buna bağlı olarak pil performansından bahsedelim.
Telefonun pil performansına ilişkin yekten söyleyebileceğimiz şey, harika olduğu. Hani böyle, telefondaki en güzel özellikleri sıralasanız, tepeye pil ömrünü yazarız, o derece başarılı bulduk.
Telefonun pil ömrüne en büyük katkıyı kuşkusuz işlemci sağlıyor. Öyle ki kısa bir süre önce incelediğimiz 4500 mAh kapasiteli Note 10 lite olsun, gerek Exynos 9820'li Galaxy S10 Plus modeli olsun, bu telefon ikisinden de iyi sonuç almayı başarıyor pil performansıyla.
Samsung Galaxy S10 Lite ile Kaç Saat Ne Yapılabilir?
Öyle ki, Galaxy S10 Lite ile aralıksız 14 saat web dolaşımında bulunabiliyor, 19 saat video izleyebiliyor veya 35 saate kadar telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Eğer minimum parlaklıkta boşta bırakırsanız 42 saate kadar açık kalabiliyor. Yük altında ve maksimum performansta ise 4 saatlik bir deneyim sağlayabilen telefon, daha önce incelediğimiz ve aynı testten 3 saatlik 10 dakikalık sonuca imza atan Galaxy S10 Plus'a göre daha iyi performans sergiliyor.
Samsung Galaxy S10 Lite Full HD Video Testi
Öte yandan S10 Lite, Full HD video testimizde de gayet güzel bir sonuca imza attı. 90 dakikalık Full HD bir videoyu, telefon tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi'ya bağlı konumda oynattığımızda, bu süre sonunda yüzde 6 oranında pil tükettiğini gözlemlediğimiz S10 Lite, yani bu senaryoda kabaca 24 saat, yani tam 1 gün boyunca video oynatabiliyor. Bu süre de hatırlarsanız incelememizde 4500 mAh batarya kapasiteli Note 10 Lite'ta 18 saat olarak karşımıza çıkmıştı. Bu anlamda S10 Lite'ın pil performansıyla gayet başarılı olduğunun altını tekrar tekrar çizmek lazım.
Peki, S10 Lite ne kadar sürede şarj oluyor? Öncelikle şunu söyleyelim: S10 Lite, 45W şarj desteği gösteriyor, ancak kutusundan 25W'lık şarj aleti çıkıyor. 45W'lık şarj aletini ayrıca satın almanıza ise açıkçası hiç gerek yok, zira S10 Lite, bu şarj aletiyle de fazlasıyla kısa sürede tam kapasite şarj olabiliyor.
10 dakika içinde, yüzde 19'u dolan batarya, 20 dakika içinde yüzde 38, 30 dakika içinde ise yüzde 56 doluluk oranına erişebiliyor. Telefonun tam kapasite şarj olması ise, 1 saat 10 dakikayı buluyor.
- 10 Dakika: Yüzde 19
- 20 Dakika: Yüzde 38
- 30 Dakika: Yüzde 56
- 40 Dakika: Yüzde 74
- 50 Dakika: Yüzde 89
- 1 Saat: Yüzde 97
- 1 Saat 10 Dakika: Yüzde 100
Samsung Galaxy S10 Lite Kameraları
Telefonda arkada 3'lü kamera kurulumu bulunuyor. S10 ailesine göre kamera konumlaması ile farklı bir görünüm kazanan S10 Lite, kamera setinde yer verdiği lenslerle de elbette diğer S10'lara göre değişiklik gösteriyor.
Mesela S10 Lite'ta ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde olması artı puan. S10 Plus'ta 12 MP çözünürlük yer alıyordu. Ancak Dual Pixel faz algılamalı lazer otofokus yerine standart faz algılamalı lazer otofokusun bulunuyor olması da S10 Lite'ın eksisi oluyor. Öte yandan bunu video konusunda Super Steady OIS desteğiyle karşıladığını da belirtelim. Yani S10 Lite'ın bazı noktalarda eksisi, bazı noktalarda artısı var ve ailede bir nevi dengeyi bulan bir model oluyor diyebiliriz.
Samsung Galaxy S10 Lite Makro Kameraya Sahip
S10 Lite'ta telefoto kamera kaldırılmış, bunun yerine makro kameraya yer verilmiş. 5 MP ölçüsünde olan makro kamera 3 ila 5 cm arasında iyi sonuçlar üretebiliyor. Telefondaki 3'üncü kamera ise geniş açılı fotoğraflar için yer alıyor.
S10 Lite'taki ön kameranın ise güncellenerek 32 MP'e ulaştırıldığını ve 25mmlik, 0.8 mikrometrelik sensör ile özellikle iyi ışık alan sahnelerde güzel ayrıntılı selfie fotoğraflar çekebildiğinizi de belirtelim. Bu arada hem ön kamera hem arka kamera 4K video kaydı yapabildiğinizi de söyleyelim.
Samsung Galaxy S10 Lite Kamera Performansı Nasıl?
Galaxy S10 Lite, kameralarıyla gayet başarılı sonuçlara imza atıyor. Ana kamerasıyla özellikle gün içinde çekeceğiniz fotoğraflarda dinamik aralığıyla keskin renkler üretecek telefon, buna karşılık olarak ışık miktarı düşmeye başladıkça ve durağan sahnelerde nispeten gürültüleri gösterecek. Ancak etrafta ışık varsa, gece çekim performansını başarılı bulacağınızı söyleyebiliriz. Bu arada düşük ışıkta Gece modunda çekim yaparak da daha net sonuçlar elde edebiliyorsunuz.
Ultra geniş kamera çekimleri ise renk ve dinamik aralık oranıyla ana kameraya yine yakın şekilde performans gösteriyor, ancak elbette ana kameraya kıyasla daha az etkin. 123 derecelik geniş çekimler yapmak için ise etkili.
Samsung Galaxy S10 Lite Kamerasının Dezavantajı
Makro çekimlere baktığımızda da S10 Lite'ın yine güzel sonuçlar aldığını söylemek mümkün. 3 ila 5 cm aralıkta, elbette iyi ışık altında güzel makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu kameranın tek dezavantajı bizce, otomatik odaklamanın bulunmaması, bu nedenle bazen fotoğraflar bulanık çıkabiliyor.
S10 Lite'ın ön kamera çekiminden de bahsedelim. Telefonda, S10 Plus modelindeki gibi ek bir fiziksel derinlik sensörü yer almıyor ve bunu yazılım yoluyla sağlamaya çalışıyor. Buna rağmen alan derinlikli selfie fotoğraflarında gayet iyi iş çıkarttığını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Portre modda yapılan çekimler keskin ve doğal görünüyor.
Samsung Galaxy S10 Lite ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak toparlayacak olursak, Galaxy S10 Lite, fiyatıyla günümüz orta sınıf akıllı telefonlar arasında yer alırken, performansıyla amiral gemisi statüsünde bir model olarak fiyat/performans noktasında büyük ilgi çekiyor. Samsung tarafında en belirgin alternatif olan Galaxy S10 Plus satın almak için bütçesi yetmeyenler için doğru tercih olacaktır. Elbette bazı özelliklerden feragat ettiğinizde, daha uygun fiyatlı modeller de pazarda bulunuyor.
Samsung Galaxy S10 Lite Fiyatı Ne Kadar?
Ancak S10 Lite özelinde sonuca bağlayacak olursak, pek çok yönden kolay bir öneri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle amiral gemisi işlemcisiyle performans anlamında öne çıkan, yetenekli kamera kurulumuyla dikkat çeken, uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle de önem arz eden ve elbette tasarımıyla da amiral gemilerinden pek aşağı kalmayan bir telefon S10 Lite. 4500 TL fiyat etiketiyle de bulunabiliyor. O nedenle bizce 4500 TL'ye iyi bir telefon arayanlar, gönül rahatlığıyla Galaxy S10 Lite'ı tercih edebilirler diyebiliriz.
CHIP Online Notu: %90
ARTILAR
+ Şahane pil ömrü
+ Fiyat/performans
+ Amiral gemisi kalitesinde ekran
+ Snapdragon 855 ve 8 GB RAM ile harika performans
+ Güzel tasarım
+ Stabilizasyon yeteneği
+ Gün ışığında selfie çekim kalitesi
+ Kullanışlı ultra geniş açılı kamera
+ Makro kamera
+ Hızlı şarj
+ Arayüz kullanımı
EKSİLER
- Samsung DeX desteği yok
- Suya ve toza karşı dayanıklı değil
- Kablosuz şarj yok
- 3.5 mm kulaklık girişi & stereo hoparlör yok
- 45W şarj cihazı ayrı olarak satılıyor
- USB-C'den USB-A'ya dönüştürücü yok
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