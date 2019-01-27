Samsung Galaxy S10 Oyun Canavarı Olacak
Samsung Galaxy S10 için "Neuro Game Booster" özelliği iddiası ortaya atıldı. Peki, Neuro Game Booster nedir?
- Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S10, çok yakında tanıtılacak. Mobil Dünya Kongresi öncesi ABD'de tanıtılması beklenen yeni amiral hakkında bugüne kadar söylenen çok söz, ortaya atılan fazla sayıda iddia var. Neyse ki telefon kısa bir süre içinde tanıtılacak da hakkındaki tüm sır perdesi de ortadan kalkmış olacak böylece. Galaxy S10'a ilişkin son gelen haber ise, telefonun bir oyun canavarı olacağı yönünde. Samsung, bunun için özel bir teknoloji üzerinde çalışmış. Adı ise Neuro Game Booster.
Ortaya çıkan Neuro Game Booster adı, Avrupa Birliği IP Ofisi'nde bir dokümanda kendini gösteriyor. Sizin de burada görebileceğiniz dokümanda, "akıllı telefonlar için yazılımlar, elektronik oyun yazılımı, yapay zeka yazılımı, oyun oynamak için bilgisayar programları" gibi tanımlarla yer alan Neuro Game Booster, muhtemelen Huawei'nin GPU Turbo teknolojisine benzeyecek. İşin içinde "yapay zekanın" da geçmesi işleri biraz daha ilginçleştirirken, arttırılmış gerçeklik teknolojisinin de işleneceğinden neredeyse eminiz.
Zaten sızan bilgiler ışığında üst seviye performans göstereceğinden şüphemizin olmadığı Galaxy S10, şimdi bir de ortaya çıkan Neuro Game Booster özelliği ile gerçekten de iyi bir oyun telefonu olabilir. Hatta belki de Samsung bu kez, sadece oyuncular için bir S model akıllı telefon için de çıkartabilir. Neuro Game Booster'lı Galaxy S10'un akıbetini bekleyip göreceğiz.
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