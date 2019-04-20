Samsung Galaxy S10 Satışları Patladı!
Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S10'un satışları, Galaxy S9'u geride bırakmayı başardı.
- Ercan Uğurlu
Samsung, kısa bir süre önce yeni amiral gemisi Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ı satışa sunmuştu. Ayrıca yine S10'un daha ekonomik modeli Galaxy S10e de yine aynı anda tüketicilerle buluşmuştu. Yeni telefonlar otoriteler tarafından olduğu kadar anlaşılan tüketiciler tarafından da bir hayli beğenilmiş. Zira satış rakamları Güney Koreli ekibi oldukça tatmin edici görünüyor.
ABD'den gelen verilere göre, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e'nin satışları tam gaz devam ediyor. Bir analize göre, 2018 yılında Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın satışa çıktığı hafta yapılan satışlar, Galaxy S10'ların gerisinde kalmış. Tam rakam verecek olursak, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e'nin açılış haftası satış oranı, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'tan yüzde 16 daha fazla.
Bu satış başarısı kuşkusuz Samsung'un yeni ürettiği Galaxy S10 ailesinin tüketiciler tarafından daha hızlı benimsendiğinin göstergesi. Kısa bir süre önce Samsung'un önümüzdeki 10 yıl boyunca akıllı telefon pazarında liderliğini korumaya devam edeceği iddiasında bulunan Samsung CEO'su DJ Koh, bunda haklı çıkar mı şimdiden bir şey söylemek güç, ancak bu satış başarısının, bir anlamda bu uzun yolun ilk adımı olduğunu söyleyebiliriz.
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