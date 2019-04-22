Samsung Galaxy S10'a Bright Night Modu Geldi!
Samsung Galaxy S10, gece çekilen düşük ışıklı fotoğraflar için Bright Night mod güncellemesini almaya başladı.
- Ercan Uğurlu
Evet, bir süredir beklendiği ve sizlere daha önce de bahsettiğimiz gibi Samsung, gece düşük ışıkta çekilen fotoğraflar için Bright Night fotoğraf modunu kullanıma sundu. Yeni mod, bir yazılım güncellemesi ile kullanıcılara ulaştırılacak.
Google Pixel ailesinde Night Sight, Huawei P30 tarafında ise Night Mode olarak bilinen gece çekim modu, sonunda Galaxy S10 ailesine de geliyor. Samsung daha önce bunu, telefonun kendi yapay zekasının ellerine bırakmıştı. Düşük ışıkta yapılan fotoğraf çekimleri, yapay zeka tarafından optimize ediliyor ve güzel de kareler ortaya çıkıyordu. Fakat özel bir gece çekim modunun, çok daha etkili çalıştığı bir gerçek ki, Samsung da sonunda bunu kabul etmiş gibi görünüyor.
Yeni Bright Night modu ile uzun pozlama fotoğraf çekimi yapmak mümkün olacak. Yanai isminden de anlaşılabileceği gibi, Galaxy S10'larla artık çok daha parlak fotoğraf çekimleri yapılabilecek.
Güncelleme ilk olarak İsviçre'deki kullanıcılara sunulmuş durumda. Günbegün diğer ülke kullanıcılarına da sunulacak olan güncelleme, 205.18 MB boyutunda. Eğer bir Galaxy S10, Galaxy S10 Plus veya Galaxy S10e sahibi iseniz, telefonunuzdaki "Yazılım güncelleme" menüsünü kontrol edebilirsiniz.
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