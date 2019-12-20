Samsung, Galaxy S11'in 108 MP Kamerasını Gösterdi

Samsung'un Galaxy S11 modeli için geri sayım sürerken, yeni telefonla ilgili en çok merak edilenler arasında kamera özellikleri yer alıyor. Zira Galaxy S11 ile beraber 108 megapiksel ISOCELL Bright HMX sensörü kullanacak olan Samsung, bu kamerayla S serisine yeni bir ivme kazandırmak istiyor. Görünüşe göre beklediği etkiyi de sağlayacak. Zira kamera özellikleri harika görünüyor.
Ancak ilginçtir ki 108 MP'lik ISOCELL Bright HMX sensörü, yalnızca Galaxy S11'de kullanılmıyor, hatta bu sensör yakın zaman içinde tanıtılan Xiaomi Mi Note 10'da bulunuyor. Mi Note 10'da yer alan Snapdragon 730G işlemci ile beraber bu sensörün oldukça iyi bir performans gösterdiği kanıtlanmışken, elbette gözler şimdi amiral gemisi statüsü için çevrilmiş durumda. Zira bu kameradan daha güçlü bir işlemci ve iyi bir yazılım desteğiyle birlikte daha iyi bir performans sağlanacağı aşikar. O nedenle Galaxy S11 için merak büyük.
Samsung, YouTube kanalı üzerinden Galaxy S11'de yer alması beklenen 108 MP ISOCELL Bright HMX kamerası için bir video yayınladı. Hemen yukarıda da izleyebileceğiniz bu videoda, yeni sensörün önemli birkaç özelliği yer alıyor. Bunlar arasında en çok ise, Smart ISO teknolojisi dikkat çekiyor.
Daha iyi dinamik aralık ve farklı ışık koşullarında daha az gren sağlayan Smart ISO, yani Akıllı ISO teknolojisine dikkat çeken Samsung, öte yandan Tetracell teknolojisi ile de piksel izolasyonu sağlayarak piksel geliştirmesi sağlayacak.
Samsung, bugüne kadar Galaxy S11'de 108 MP ISOCELL Bright HMX sensörüne yer vereceğini resmi olarak açıklamış değil. Ancak Galaxy S11'de bu kamerayı göreceğimize ilişkin kanıtlar bu video ile bir nevi onaylanmış durumda. Yine de elbette bekleyip göreceğiz.
Samsung'un Galaxy S11'i şubat ayında tanıtması bekleniyor.
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