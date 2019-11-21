Samsung Galaxy S11'e 120 Hz Ekran Sızıntısı!

Samsung, Galaxy S11'de ekran 120 Hz olacak mı? Ortaya çıkan yeni ekran görüntüleri buna işaret ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S11'e 120 Hz Ekran Sızıntısı!

Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı 7 nm fabrikasyon sürecine sahip Exynos 990 mobil işlemcisi, selef işlemcilere göre birtakım özelleştirmeler bulunduruyor. Bunlardan biri de 120 Hz ekran tazeleme hızı olurken, bu özelliğin Galaxy S11'de yer alacağı düşünülüyor. Özellikle bugün ortaya çıkan bazı ekran görüntüleri, bunu doğrular nitelikte.

Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı 7 nm fabrikasyon sürecine sahip Exynos 990 mobil işlemcisi, selef işlemcilere göre birtakım özelleştirmeler bulunduruyor. Bunlardan biri de 120 Hz ekran tazeleme hızı olurken, bu özelliğin Galaxy S11'de yer alacağı düşünülüyor. Özellikle bugün ortaya çıkan bazı ekran görüntüleri, bunu doğrular nitelikte.

Bu sızıntıya göre Galaxy S11'de Exynos 990 işlemcisi yer alacak ve ekran tazeleme hızını 60 Hz ile 120 Hz arasında değiştirebileceğiz. Elbette bu resmi bir açıklama değil. Yine de bu özelliğin yer alacağını tahmin etmek güç değil.

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