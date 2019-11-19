Samsung Galaxy S11 İçin 8K Video İddiası!

Samsung'un gelecek S serisi amirali Galaxy S11'in önümüzdeki şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni kamera modülleri ile geleceği düşünülen Galaxy S11'in kamerasına ilişkin ortaya çıkan yeni iddia ise telefonda 108 MP sensör ile 8K video kaydı yapılabileceğine yönelik.
XDA Developers tarafından ortaya çıkartılan bilgiye göre, Galaxy S11'de yer alan Samsung Camera uygulamasının en son sürümü içinde 8K video kaydına yönelik referanslar yer alıyor. Öte yandan telefonun 108 MP sensör kullanabileceği de düşünülürken, böylece Samsung'un akıllı telefonlar arasındaki megapiksel yarışına büyük hız kazandıracağı öngörülüyor.
Samsung Camera uygulaması içindeki kod satırlarında 3:4 formatta 108 MP, 450 MP ve 64 MP gibi fotoğraf oranları yer alırken, ayrıca 7680x4320 piksel 8K satırı da dikkat çekiyor. Samsung'un yakın zamanda tanıttığı 108 megapiksel ISOCELL Bright HMX'in Galaxy S11'de kullanılıp kullanılmayacağına yönelik resmi bilgi ise henüz yok. Ancak sızan bu detaylar, sensörün Galaxy S11'de yer alacağına işaret ediyor.
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