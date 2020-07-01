Samsung Galaxy S20+ BTS Edition Türkiye'de ön satışta! Fiyatı ne kadar?

Kısa bir süre önce dünya tanıtımı yapılan Samsung Galaxy S20+ BTS Edition Türkiye'de satışa çıktı. Samsung Galaxy S20+ BTS Edition için 1 Temmuz itibarıyla ön siparişleri alınmaya başlandı. Peki Samsung Galaxy S20+ BTS Edition fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

Samsung Galaxy S20+ BTS Edition Türkiye'de ön satışta! Fiyatı ne kadar?

Samsung BTS ile geçtiğimiz günlerde gittiği iş birliğini ortaya koymuş, Samsung Galaxy S20+ BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition adında iki yeni ürün tanıtmıştı. Samsung Türkiye, Samsung Galaxy S20+ BTS Edition'ı ve Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition'ı ön siparişe açtı. Peki Samsung Galaxy S20+ BTS Edition fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

SAMSUNG GALAXY S20 + BTS EDITION FİYATI NE KADAR?

1 Temmuz itibarıyla ön siparişleri alınmaya başlanan özel seri cihazlardan S20+ BTS Edition'ın 9 bin 799 TL, Buds+ BTS Edition'ın ise 999 TL satış fiyatı bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY S20 + BTS EDITION ÖZELLİKLERİ

  • Galaxy S20+ BTS serisinin yeni tasarımı, mor renkli cam ve metal dış yüzeyle birlikte geliyor.
  • Galaxy Buds+ BTS serisi ve Galaxy Buds+ şarj kutusu, üzerinde grubun logosu ve mor kalp simgesi ile beraber sunuluyor.
  • Galaxy Buds+ BTS Edition, ön sipariş ile Samsung Galaxy S20+ BTS Edition alanlara hediye ediliyor.4 aylık YouTube Premium üyeliği de müşterilere ücretsiz olarak sunuluyor.

SAMSUNG GALAXY S20 + BTS EDITION 13 TEMMUZ'DAN İTİBAREN MAĞAZALARDA

Türkiye'ye sınırlı sayıda gelecek olan BTS Edition ürünleri, 13 Temmuz'dan itibaren mağazalardaki yerini alacak. Türkiye'de 5 mağazada satışa sunulacak ürünler İstanbul'da; Akasya AVM, Bayrampaşa Forum AVM, İstinye Park AVM, Ankara'da Kentpark AVM ve İzmir'de Gaziemir Optimum AVM Samsung Deneyim Mağazaları'ndan satın alınabilecek. Mağazalara gitmeden ürünlere sahip olmak isteyen kullanıcılar ise Samsung online mağaza üzerinden sahip olabilecek.

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