Samsung Galaxy S20+ BTS Edition Türkiye'de ön satışta! Fiyatı ne kadar?

Kısa bir süre önce dünya tanıtımı yapılan Samsung Galaxy S20+ BTS Edition Türkiye'de satışa çıktı. Samsung Galaxy S20+ BTS Edition için 1 Temmuz itibarıyla ön siparişleri alınmaya başlandı. Peki Samsung Galaxy S20+ BTS Edition fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?