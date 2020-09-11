Samsung Galaxy S20 Fan Edition Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Samsung'un Galaxy S20 modelinin yeni sürümünü yakında tanıtacağını artık biliyoruz. Daha önce Samsung'un Bulgaristan web sitesinde onaylanan Galaxy S0 FE 5G modeli, şimdi de Filipinler'de göründü.
Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass tarafından twitter üzerinde paylaşılan haber, duyulduktan kısa bir süre sonra Samsung 'un da kulağına gitmiş olacak ki, Galaxy S20 Fan Edition apar topar listelerden kaldırıldı. Şu an paylaşılan bu link ana sayfaya yönlendirilmiş durumda. Fakat Samsung sayfayı kaldırana kadar, Galaxy S20 FE'ın özellikleri de ifşa oldu tabii ki.
Bilgilere göre Galaxy S20 FE, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içerecek. Çift SIM kartı destekleyeceği belirtilen Galaxy S20 Fan Edition, ayrı ayrı 4G ve 5G varyantlarına sahip olacak. Telefonun 4G versiyonu Exynos 990 işlemciden güç sağlayacakken, 5G versiyonu ise Snapdragon 865 tarafından desteklenecek.
Telefonun ekranı Gorilla Glass 3 ile korumalı yapıda olacak ve ekranda 120Hz tazeleme hızı sunulacak. Ekran büyüklüğünün 6.5 inç olacağı Galaxy S20 FE'da, Super AMOLED panel kullanılacak ve bu ekran FHD+ çözünürlük sağlayacak.
Galaxy S20 FE'da 32 MP ön kamera ekranda bir delikle yer alacak. Ayrıca ekranda bir entegre parmak izi sensörü olacak.
Telefonun arka kamerası ise 12 MP ve f/1.-8 diyaframlı ana lens içeren 3'lü kamera kurulumuna sahip olacak. Buy kurulumda ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı ve 8 MP telefoto lens eşlik edecekken, S20 FE'nin bataryası ise hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasitesinden oluşacak.
Samsung Galaxy S20 Fun Edition'ın 750 Dolar fiyat etiketiyle tanıtılması bekleniyor.
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