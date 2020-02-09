Samsung Galaxy S20 İçin Düşük Fiyat İddiası Geldi!

Samsung, önümüzdeki hafta içinde yeni Galaxy S20 modellerini tanıtacak. Beklenen yeni modeller arasında Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra yer alacakken, ayrıca telefonların elbette bir de 5G versiyonu olacak. Ancak gelen yeni habere göre Samsung, Galaxy S20 4G versiyonlarını bazı pazarlara daha uygun fiyattan satışa çıkartacak.
Galaxy S20 modellerinin amiral gemisi segmentine çıkacağı aşikar. Öte yandan fiyatların yüksek olacağı da öyle. Fakat Samsung, yeni modellerinin 4G versiyonlarını satışa sunacağı bazı pazarlara daha uygun fiyat uygulayacağı konuşuluyor. Bu modeller, özellikle 4G versiyon ve 8 GB RAM ile sınırlı olacak.
Bu ilk başta kötü bir söylem gibi gelebilir fakat şu an halihazırda pek çok pazarda 5G desteği bulunmuyor. Ülkemiz de bu pazarlardan biri. Galaxy S20 modellerinin ülkemize ne fiyattan satışa çıkacağını 11 Şubat günü öğreneceğiz ancak gelen haberlere göre 5G altyapısının bulunmadığı pazarlarda bir miktar indirim olacak.
Söylentilere göre Samsung Galaxy 20 4G modeli 999 Dolar fiyat yerine 850 Dolar fiyattan satışa çıkabilir. Elbette döviz kuru ve vergiler de üzerine geldiğinde Samsung Galaxy S20'nin fiyatının ne olacağını hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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