Samsung Galaxy S20 İçin Düşük Fiyat İddiası Geldi!

Galaxy S20 4G, bazı pazarlarda 8 GB RAM'le pazara sunulacak. İyi haberse, fiyat konusunda...

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S20 İçin Düşük Fiyat İddiası Geldi!

Samsung, önümüzdeki hafta içinde yeni Galaxy S20 modellerini tanıtacak. Beklenen yeni modeller arasında Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra yer alacakken, ayrıca telefonların elbette bir de 5G versiyonu olacak. Ancak gelen yeni habere göre Samsung, Galaxy S20 4G versiyonlarını bazı pazarlara daha uygun fiyattan satışa çıkartacak.

Galaxy S20 modellerinin amiral gemisi segmentine çıkacağı aşikar. Öte yandan fiyatların yüksek olacağı da öyle. Fakat Samsung, yeni modellerinin 4G versiyonlarını satışa sunacağı bazı pazarlara daha uygun fiyat uygulayacağı konuşuluyor. Bu modeller, özellikle 4G versiyon ve 8 GB RAM ile sınırlı olacak.

Bu ilk başta kötü bir söylem gibi gelebilir fakat şu an halihazırda pek çok pazarda 5G desteği bulunmuyor. Ülkemiz de bu pazarlardan biri. Galaxy S20 modellerinin ülkemize ne fiyattan satışa çıkacağını 11 Şubat günü öğreneceğiz ancak gelen haberlere göre 5G altyapısının bulunmadığı pazarlarda bir miktar indirim olacak.

Söylentilere göre Samsung Galaxy 20 4G modeli 999 Dolar fiyat yerine 850 Dolar fiyattan satışa çıkabilir. Elbette döviz kuru ve vergiler de üzerine geldiğinde Samsung Galaxy S20'nin fiyatının ne olacağını hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çinliler Corona Virüsü'ne karşı köpeklerine de maske takmaya başladı
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Korku filmi izlemek neden hoşumuza gider? Korku filmi izlemek zararlı mı yararlı mı?
Günün En çok Okunanları
HONOR MagicWatch 2 Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Netflix'ten Pek Çok Kullanıcıyı Sevindirecek Yenilik!
Samsung Galaxy S20 İçin Düşük Fiyat İddiası Geldi!
Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo, Play Store'a Alternatif için Bir Araya Geldi
Google Translate'in Koyu Modu Ortaya Çıktı

 

 