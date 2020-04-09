Samsung Galaxy S20 Ultra, Beklentileri Aşıyor

Samsung'un "ultra pahalı" akıllı telefonu Galaxy S20 Ultra, görünüşe göre yüksek fiyatına karşın satış oranlarıyla beklentileri aşıyor.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S20 Ultra Satışları Beklentileri Aşmış Gibi

Samsung, finasal anlamda beklentilerin altında kalıyor olabilir. Ama bir süre önce üst seviye kamera özellikleriyle tanıttığı Galaxy S20 Ultra, yüksek fiyatına rağmen iyi gidiyor gibi görünüyor.  Türkiye'de 10 bin TL'nin üzerinde fiyat etiketiyle satışa sunulan telefon, yurt dışında ise 1399 Dolar ila 1599 Dolar arasında satılıyor. Ve yeni gelen haberler, S20 Ultra'nın satışlarının iyi gittiğinin sinyallerini veriyor. Zira Samsung, S20 Ultra'nın üretimine hız kazandırmış durumda.

Samsung'un görüntüleme donanım tedarikçilerinden biri olan MCNEX'e yakın kaynaklar tarafından sağlanan haberlere göre, Galaxy S20 Ultra'da kullanılan 40 megapiksel (ön) ve 12 MP ultra geniş kamera modüllerinin üretimi arttırılmış. Üretimin arttırılması, temel varyantıyla 1400 Dolar fiyat etiketine sahip bir telefon için önemli bir başarı. Bu da, S20 Ultra'nın satışlarının son derece iyi gittiğine işaret ediyor.

Elbette bunda Samsung'un cihaz değişim kampanyasının önemi de bir hayli büyük. Bu kapmanya ile eski telefonun üzerine bir miktar daha para ödeyerek telefon değiştirme olanağı tanıyan Samsung, böylece potansiyel müşterilerin de yeni cihaz sahibi olabilmelerinin önünü açıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Koronavirüs teşhisi konan Burak Akkul'dan güzel haber geldi
Maria Sharapova telefon numarasını paylaştı! 2.2 milyon mesaj aldı
Steve Carell ve John Malkovich'in oynadığı Space Force dizisi 29 Mayıs'ta Netflix'te
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? Gözler La Casa De Papel 5. sezonda
Günün En çok Okunanları
Virüs konulu filmler neler? İşte dünyanın en iyi 13 virüs konulu filmi
Apple İçin Yeni AirPods X İddiası
Sistem 9, DSE Apex Ödülleri'nde Finale Çıktı!
Coronavirüs, Online Etkinlikleri de Vurmaya Başladı
Galaxy Fold 2 İçin Önemli Bir Fiyat Müjdesi Geldi

 

 