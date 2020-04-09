Samsung Galaxy S20 Ultra, Beklentileri Aşıyor

Samsung, finasal anlamda beklentilerin altında kalıyor olabilir. Ama bir süre önce üst seviye kamera özellikleriyle tanıttığı Galaxy S20 Ultra, yüksek fiyatına rağmen iyi gidiyor gibi görünüyor. Türkiye'de 10 bin TL'nin üzerinde fiyat etiketiyle satışa sunulan telefon, yurt dışında ise 1399 Dolar ila 1599 Dolar arasında satılıyor. Ve yeni gelen haberler, S20 Ultra'nın satışlarının iyi gittiğinin sinyallerini veriyor. Zira Samsung, S20 Ultra'nın üretimine hız kazandırmış durumda.
Samsung'un görüntüleme donanım tedarikçilerinden biri olan MCNEX'e yakın kaynaklar tarafından sağlanan haberlere göre, Galaxy S20 Ultra'da kullanılan 40 megapiksel (ön) ve 12 MP ultra geniş kamera modüllerinin üretimi arttırılmış. Üretimin arttırılması, temel varyantıyla 1400 Dolar fiyat etiketine sahip bir telefon için önemli bir başarı. Bu da, S20 Ultra'nın satışlarının son derece iyi gittiğine işaret ediyor.
Elbette bunda Samsung'un cihaz değişim kampanyasının önemi de bir hayli büyük. Bu kapmanya ile eski telefonun üzerine bir miktar daha para ödeyerek telefon değiştirme olanağı tanıyan Samsung, böylece potansiyel müşterilerin de yeni cihaz sahibi olabilmelerinin önünü açıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın