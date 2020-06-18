Samsung, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS Özel Serisini Tanıttı!

Samsung Electronics ile Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan dünyaca ünlü Güney Koreli K-Pop grubu BTS arasında yapılan iş birliği kapsamında, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS Özel serisi tanıtıldı. Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ cihazların ikonik mor kalpli yeni tasarımı, BTS ile dünya çapındaki hayranları arasındaki güçlü bağın bir yansıması olacak nitelikte.