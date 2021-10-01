Samsung Galaxy S21 FE'nin İptal Edileceği Neredeyse Kesinleşti!

Samsung meraklıları uzun zamandır bir Samsung Galaxy S21 FE gelecek mi diye merak ediyordu. Henüz firmadan bu konuda resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, Samsung'un telefonla ilgili referansları web sitelerinden kaldırması, bu ihtimalin giderek yok olduğu anlamına geliyor.
SamMobile'ın haberine göre, Samsung Galaxy S21 FE için Hong Kong, Güney Afrika, Singapur ve başka yerlerdeki destek sayfaları kaldırıldı ve bu da telefonun çok büyük bir ihtimalle iptal edildiğini gösteriyor. Firma daha önce Ekim ortasında yapmayı planladığı lansmanı iptal ettiğini de daha önce açıklamıştı.
Aslında Samsung'un S21 FE'den vazgeçmesi mantıklı görünüyor, zira devam etmekte olan yonga seti sıkıntısı göz önüne alındığında, Samsung yeni katlanabilirleri Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3 için daha fazla yonga seti ayırmak istiyor olabilir. Samsung Galaxy Z Flip 3'in iyi satmakta olduğu tahmin ediliyor ve bu telefonlarda Galaxy S21 FE'de kullanılması muhtemel Snapdragon 888 yonga seti bulunuyordu.
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