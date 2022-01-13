Samsung Galaxy S21 FE Parçalarına Ayrıldı, Aldığı Puanla Göz Doldurdu!

Tamir edilmesi çok güç olan bazı telefonların olduğunu biliyoruz. Bunların başında sanıyoruz ki bazı Apple modelleri ile bazı Samsung modelleri geliyor. Hatta bunlardan son olarak Galaxy S21 Ultra'nın iyi bir örnek olacağını söyleyebiliriz. Zira Galaxy S21 Ultra, tamir edilebilirlik puanıyla 10 üzerinden ancak 3 puan almayı başarmıştı. Peki, Galaxy S21 FE'de durum ne?
Samsung'un yeni premium akıllı telefonu olan Galaxy 21 FE, bilindiği gibi yakın bir zamanda piyasaya çıktı. Ön incelemesini de sizlerle buluşturduğumuz Galaxy S21 FE, yüksek fiyatıyla dikkat çekerken, öte yandan tamir edilebilirlik puanıyla da övgü toplamayı başarıyor.
PBKreview isimli bir YouTube kanalında parçalarına ayrılan Galaxy S21 FE, gayet sorunsuz şekilde sökülebiliyor. Bir ısı tabancası ve özel söküm kiti vasıtasıyla bileşenlerine ulaşılabilen telefon, test sonunda 10 üzerinden 7.5 puan almayı başarmış. Galaxy S21 FE'nin parçalarına ayrıldığı videoyu hemen aşağıda görebilirsiniz.
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