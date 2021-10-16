Samsung, Galaxy S21 FE'yi Satışa Sunacaksa, İşte Bu Tarihte Sunacak!

Samsung'un şu sıralar en çok beklenen telefonu bir sonraki amiral gemisi Galaxy S22 değil. Şu an pek çok yeni ve üst seviye bir akıllı telefon satın almak isteyenler, Galaxy S21 FE modeline odaklanmış durumda. Peki, neden?
Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S20 serisinden sonra Galaxy S20 FE modelini piyasaya sürmüştü ve o modelinde amiral gemisi S20'nin özelliklerinden "eser miktarda" kesinti yaparak, aynı işlem gücünü çok daha uygun fiyata ve daha büyük bir ekranla beraber sunmuştu. İşte o nedenle Galaxy S21 FE de çok ama çok bekleniyor. Peki, telefon ne zaman gelecek?
Twitter'da sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, Galaxy S21 FE'nin çok yakın olduğunu müjdeledi. Jon'a göre S21 FE, 11 Ocak 2022'de tanıtılacak ve bu da o tarihte ön siparişe açılacağı anlamına geliyor. Ancak pek çok kaynak da, telefonun iptal edildiğini iddia ediyordu. Yani Prosser'in bu iddiasına da biraz çekinerek yaklaşmakta yarar var.
Samsung's S21 FE is delayed until January, as far as I know.
Launch is rescheduled for January 11, 2022.— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2021
Şu an düz Galaxy S21'in fiyatı yaklaşık 9 bin TL. Galaxy S21 FE içinse şimdilik fiyat tahmini yok. Fakat 1000 TL ucuza bile satışa sunulsa, kar kardır. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz.
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