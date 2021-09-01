Samsung Galaxy S21 FE Tanıtım Tarihi Bu Sefer Belli Oldu (Gibi)

Samsung Galaxy S21 FE, uzun zamandır bekleniyor. Özellikle bir önceki model ile adından bir hayli bahsettiren Samsung'un FE serisi, amiral gemisi özelliklerini uygun fiyattan sunduğu için kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüştü. Peki, Samsung Galaxy S21 FE ne zaman tanıtılacak?
Yeni gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S21 FE için çok beklemeyeceğiz. Sızıntılarıyla bilinen @MauriQHD, Twitter'tan yaptığı bir paylaşımda Samsung Galaxy S21 FE için 8 Eylül tarihini işaret etmiş.
S21 FE
Sept 8
this source is right often, but i can never share those leaks (too risky)this is one of those rare ones that i actually can.— Mauri QHD (@MauriQHD) August 27, 2021
he got it from a Sammy representative like usual,but says that personally he would wait to see??
im not 1st but since it comes from Sammy..
Daha önce 11 Ağustos'ta Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S21 FE, bu anlamda biraz bekletti diyebiliriz. Muhtemelen bu süre artık daha fazla uzamayacak ve 8 Eylül tarihinde görebileceğiz. Elbette bu resmi bilgi değil.
Peki, Samsung Galaxy S21 FE'nin özellikleri nasıl olacak? Beklenenlere göre telefonda 6.4 inç boyutunda 1080x2340 piksel Super AMOLED ekran yer alacak ve bu ekran 120 Hz tazeleme hızı sunacak. Telefonda 12 MP + 12 MP + 8 MP arka kamera yer alacağı söylenirken, telefonun beyaz, mavi, mor, gri ve yeşil renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor.
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