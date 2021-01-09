Samsung Galaxy S21 İçin "Uygun Fiyat" Umudu Doğuran Gelişme

Yeni bir gelişme, Samsung Galaxy S21 serisinin, Galaxy S20'den daha uygun fiyatlı olma umudunu doğurdu. Peki Samsung, uygun fiyat için nelerden vazgeçiyor?

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 Daha Ucuz Olacak mı?

Samsung, Galaxy S21 serisini önümüzdeki hafta tanıtacak. Yeni bir tasarım ve gelişmiş kameralar ile daha hızlı performans beklentisi içinde bulunduğumuz Galaxy S21 serisinin bir diğer yarattığı beklenti ise, Galaxy S20 serisinden daha uygun fiyatlı olacağı yönünde.

Güney Kore medyasında çıkan bir habere göre Galaxy S21, Samsung'un ülkesinde yaklaşık 915 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Bu fiyat, Galaxy S20'nin yaklaşık 1.140 dolar fiyat etiketinden çok daha düşük olurken, böylece Galaxy S21'in, Galaxy S9'dan bu yana ilk kez 900 dolar civarında fiyatlanacak bir model olması bekleniyor.

Yine aynı kaynağa göre Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra için de fiyat tahmini var. Buna göre Galaxy S21+ 1.100 dolar civarında bir fiyata sahip olacakken, Galaxy S21 Ultra ise 1.326 dolar civarında bir fiyatla gelecek. Buna karşılık Galaxy S20+, 1.237 dolar, Galaxy S20 Ultra ise 1.458 dolar civarında fiyatlarla tanıtılmıştı. Bu arada Galaxy S21 Ultra'nın 512 GB'lık varyantının da yaklaşık 1.464 dolar fiyatla tanıtılması bekleniyor.

Öte yandan Samsung, insanların karşı karşıya olduğu mevcut ekonomik zorluklara ilişkin olarak, Galaxy S21 serisi üretiminin yüzde 60'ını temel model olan Galaxy S21'e ayırmaya karar vermiş. Bu hareket Samsung'un, Galaxy S21'in serinin en popüler telefonu olması beklediği anlamına geliyor. Şirketin, fiyatları düşürmek için şarj cihazı ve kulaklığı kutudan çıkarttığı, cam yüzey yerine Glasstic adı verilen cam görünümlü plastik zemini kullandığı ve ekran çözünürlüğünü QHD+'tan FHD+'a düşürdüğünü de dip not olarak ilave edelim.

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