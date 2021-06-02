Samsung Galaxy S21 Kullanıcılarının Şikayet Ettiği Sorun Çözülüyor

Galaxy S21 kamera uygulamasıyla ilgili sorunları telefonu satın alanlar ilk günden bu yana fark etmişlerdir. Onca geniş kamera yeteneğine karşın, yakın mesafeli çekimlerde odaklanma sorunu yaşatabilen Galaxy S21, gelen güncelleme ile bu sorundan kurtulmuştu.
Galaxy S21'in kamera arayüzüne girdiğinizde artık burada bir "odak geliştirici" bulunduğunu fark ediyorsunuz. Arayüzün sağ alt köşesindeki bu ikona tıkladığınızda, "daha iyi odaklanma için odak geliştirici açıldı" ibaresi sizleri karşılıyor. Böylece yakından yaptığınız çekimlerde kamera daha iyi odaklanma sağlayabiliyor.
Peki, çözüme kavuşturulan tek sorun bu mu? Aslında hayır. Samsung, kamera konusundaki geliştirmelerine devam ediyor. Şirket, şimdi de portre modu dahil pek çok noktayı geliştirmek istiyor. Yapılan açıklamaya göre şirket Haziran 2021 güvenlik güncellemesiyle beraber Galaxy S21 kamera gecikme sorununu gidermek için bir dizi düzeltme daha yayınlayacak.
Güncellemenin gelmesi bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Henüz haziran güvenlik güncellemesi Güney Kore'de de yayınlanmış değil. Ancak önümüzdeki günlerde tüm Galaxy S21 sahiplerine sunulacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın