Samsung, Galaxy S21 Kutusuna Şarj Aleti Koyacak mı; Koymayacak mı?

Samsung'un, Galaxy S21 için isteğe bağlı 30W şarj cihazı üzerinde çalıştığına dair sızıntılar ortaya çıktı. iPhone'ların artık şarj cihazıyla birlikte gelmeyeceği duyurulduğunda, birçok marka Apple'ın bu kararı ile dalga geçmişti. Samsung da bu markalardan biriydi, ancak daha sonra, SamsunG'un da Apple'ı takip edebileceği söylentileri hız kazandı. Şimdiyse Güney Koreli firmanın, Galaxy S21 ve şarj cihazı planları hakkında daha fazla bilgi veren bir haber yayınlandı.
Güney Kore'den gelen bir habere göre Samsung, Galaxy S21, Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra ile birlikte 25W'lık bir şarj cihazını kutuya dahil etmeye devam edecek. Ancak, akıllı telefonları için 30W'lık yeni bir şarj cihazı üzerinde de çalışıyor. Bu hızlı şarj cihazlarını isteyenler, ayrı olarak satın almak zorunda kalacak.
Samsung'un PPS'li 45W USB-PD şarj cihazına varken neden 30W'lık bir şarj cihazı geliştirdiği tam olarak belli değil.
Haberde, daha önce sizlere duyurduğumuz gibi, yalnızca Galaxy S21 Ultra'nın S Pen ile uyumlu olacağı ve stylus kaleminin ayrı olarak satılacağı da belirtiliyor. Dahası, firma S Pen'i saklamak için yuvalara sahip en az iki resmi kılıf satacak.
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