Samsung, Galaxy S21 Macerasına Temkinli Başlıyor

Samsung'un 2021 yılı için planladığı Galaxy S21 dağıtım hedefi belli oldu. Görünüşe göre Koreli dev, bu kez daha temkinli davranmaya karar vermiş durumda.

  • Levent Öztürk
Samsung, Galaxy S21 Macerasına Temkinli Başlıyor

Galaxy S21 serisi telefonlar bu hafta içerisinde kullanıcılara ulaşmaya başlayacak. Piyasada geçirilen ilk ay, yeni seri için oldukça önemli çünkü Samsung'a ilk çeyrekte nasıl bir talep beklemesi gerektiğine yönelik daha iyi bir fikir sunacak. Ancak daha doğru bir tahmin yapılana kadar firmanın, hedeflerini çok da iddialı seviyelerde tutmak istemediği anlaşılıyor.

Söylenilene göre Samsung, 2021 yılının sonuna kadar toplamda 26 milyon Galaxy S21 telefonu dağıtıma çıkartmayı planlıyor. Bu sayıya bakılırsa, firmanın beklentilerini Galaxy S20 serisinin pazar performansına göre belirlediği söylenilebilir. Galaxy S20 serisi, 2020 yılı içerisinde beklenen 35 milyon dağıtımın altında kalarak 26 milyon dağıtıma ulaşmıştı. Bu yıl da firma, 10 milyon temel Galaxy S21 ünitesi, 8 milyon Galaxy S21+ ünitesi ve 8 milyon Galaxy S21 Ultra ünitesi dağıtmayı bekliyor.

Bu noktada dağıtım ve satış sayılarının, bağlantılı olsa da birbirlerinden farklı şeyler olduğunu belirtmekte fayda var. Bir firma, perakendecilerin satabildiğinden çok daha fazla telefonu dağıtıma çıkartabilir. Ancak bu durum her zaman büyük farklara sebep olmuyor. Bu yüzden de dağıtım sayıları, genellikle bir ürünün gerçek pazar performansının sadece bir tahmini olarak görülüyor.

Galaxy S21 serisi söz konusu olduğunda firma, aşırı üretimden ve stok fazlası oluşturmaktan kaçınmak için dağıtım sayılarını tekrar düzenlemiş olabilir. Zira potansiyel müşterilerin daha uygun fiyatlı modellere yöneldiği bir gerçek.

Bu yaklaşım da önceki yıllara göre başlangıçta daha az dağıtımın yapılacağı anlamına geliyor. Ancak başlangıçta daha az dağıtımın yapılacak olması, Samsung'un genel olarak daha az Galaxy S21 modeli satmayı beklediği anlamına da gelmiyor.

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