Samsung Galaxy S21'in Şarj Hızı, Hayal Kırıklığı Yaratabilir

Samsung bir sonraki amirali Galaxy S21 için söylentiler başladı ve bunun arkasından da sızıntılarla geçecek bir süre karşımıza. Samsung'un şu an Galaxy S21 üretimine neredeyse hazır ve şirketin bu yeni telefonu için oldukça heyecanlı olduğunu biliyoruz. Buna istinaden de sızıntılar saçılmaya başladı. Hatta öyle ki, SM-G9910 kod adlı bir Galaxy S21 varyantının şarj kapasitesine ilişkin bilgiler de gelmiş durumda.
Buna göre SM-G9910 kod adlı Galaxy S21'in 25W hızlı şarjı destekleyeceği söyleniyor. Ancak özellikle OPPO tarafına baktığımızda daha yüksek şarj imkanı sunulduğunu biliyoruz. Hatta Galaxy S10 Lite bile, 45W şarj hızı sunabiliyor.
Ortaya çıkan CCC belgelerine göre ise, Galay S21'in yanında Galaxy S21 Plus da gelecek. Şimdilik 2 farklı model olacağı düşünülen S21 serisi için şarj konusunda ise bir umut hala olduğuna inanılıyor. İlk belgeler hızlı şarj desteğinin 25W olduğunu söylese de, diğer kaynaklarda 45W da konuşulanlar arasında.
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