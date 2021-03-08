Samsung, Galaxy S21 Serisi ile 4 Yıldır Başaramadığını Başardı

Samsung Galaxy S21 satışları, piyasadaki 4'üncü haftanın sonunda Galaxy S serisinin 4 yıldır hiç görmediği kadar yüksek bir seviyeye ulaştı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 Satışları Adeta Patladı!

Galaxy S21 serisi, Samsung'un bugüne kadar ürettiği en başarılı akıllı telefonlardan biri olarak portföyündeki yerini aldı. Galaxy S21'in satışa çıkmasıyla beraber ne kadar satacağı da merak ediliyordu, zira Galaxy S20 serisinin satışları pek de Samsung'un beklediği gibi olmamıştı. Ancak görünen o ki, Galaxy S21 ile Samsung'daki yüzler gülüyor.

Galaxy S21 serisinin satışa çıkmasının 4'üncü haftası sonunda, açıklanan rakamlar bir hayli tatmin edici. 4 hafta sonunda Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modelleriyle sadece Uzak Doğu'da 590 bin adet satış gerçekleştirdiği rapor edilen şirket, böylece bu seri ile beraber satışlarda son 4 yılın en başarılı ivmesini yakalamış durumda.

Samsung'un 1 aylık satış grafiği bakımından böylesi bir grafiği yakalamayı başaran bir önceki telefonu ise Galaxy S8 serisiydi. 2017 yılında piyasaya sürülen Galaxy S8 serisi, 4 hafta sonunda 620 bin adetlik satış rakamına ulaşmıştı.

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