Samsung Galaxy S21 Serisi Türkiye'de Kampanya Fırsatlarıyla Satışta!

Samsung Electronics'in akıllı telefon kullanıcılarının kendilerini ifade etmelerini daha da kolaylaştıran en son amiral gemisi Galaxy S21 Serisi'nin efsanevi üyeleri Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S21 5G, Samsung mağazalarında ve Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com/tr) üzerinden resmen satışa sunuldu. Kullanıcılar, 12 - 28 Şubat tarihleri arasında Samsung bayilerinden veya Online Mağaza'dan "Eskiyi Getir, Yeniyi Götür" kampanyasından faydalanarak yeni Galaxy S21 Serisi akıllı telefonlara daha uygun fiyatlarla da sahip olabilecek.
Olağanüstü inovasyon, çarpıcı tasarım
Galaxy S21 Ultra, 6,8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi. Bu ekran aynı zamanda Samsung'un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısı. Galaxy S21 Ultra'yı kullanırken artık 120Hz'lik yenileme hızının akıcılığı ile WQHD+ ekran arasında bir tercih yapmanız gerekmiyor, her ikisine de aynı anda sahip oluyorsunuz. Samsung, Galaxy S Serisi cihazlar için bir ilki gerçekleştirerek çok sevilen S Pen deneyimini de Wacom teknolojisiyle Galaxy S21 Ultra'ya getirdi. Böylece amiral gemisi akıllı telefon deneyiminde yaratıcı ifade biçimi ve üretkenlikte yeni bir seviyeye de geçiliyor. Çizim yapmaktan not almaya, fotoğraf düzenlemekten belge imzalamaya kadar uzanan bir dizi özelliğiyle S Pen'in gücünü Galaxy S21 Ultra'nın gücüyle birleştirmeniz artık mümkün. Üstelik mevcut cihazınızda kullandığınız bir S Pen'iniz var ise yeni bir tane almanız gerekmiyor. Çünkü Galaxy Note ya da Galaxy Tab cihazlarında kullanılan S Pen'i Galaxy S21 Ultra'da da kullanılabiliyorsunuz ya da dilerseniz uyumlu kılıfıyla birlikte ayrıca satın alabiliyorsunuz.
Üstün kamera teknolojileri
Galaxy S21 5G, kompakt 6,2 inç ekranı ve hafif tasarımıyla beklediğinizden çok daha fazlasını sunarken Galaxy S21+ 5G de daha geniş 6,7 inç ekranı ve daha büyük pil kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Galaxy S21 Serisi'nde yer alan geliştirilmiş 8K Videodan Fotoğraf özelliği, 8K videolarınızdan kristal berraklığında kareler yakalamanızı sağlıyor. Bu sayede kaydet tuşuna her bastığınızda, hem hareketin kendisini hem de hareketli kareleri yakalamanız mümkün oluyor. 60 fps Süper Dengeli video özelliği sayesinde aceleniz de olsa, hareket halinde de olsanız, çektiğiniz görüntüler son derece temiz görünüyor. Yeni Yönetmen Bakışı özelliği, en güzel hikâyeleriniz için çekiminizi önceden görmenize, geçişler yapmanıza ve en iyi kareleri seçebilmenize olanak veriyor. Vlogger Kadrajı'yla gerçek zamanlı tepkileri yakalamak için ön ve arka kameralarınızla aynı anda video çekebiliyor, Canlı Küçük Resimler özelliğiyle ön izleme yaparak açıyı değiştirebiliyor, yakın plan veya geniş çekim arasında geçişleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Yapay zekanın gücüyle, sevilen Tek Tuşla Çoklu Çekim özelliği, tek dokunuşla çeşitli fotoğraf ve video formatlarını çekebilmenizi de sağlıyor. Profesyonel tarzı yansıtan Highlight Video ve Dinamik Ağır Çekim gibi yeni video ayarlarıyla daha da geliştirilen bu özellik sayesinde, en heyecanlı aksiyona odaklanırken çarpıcı kareler ve öne çıkan akışları yakalayabiliyorsunuz.
Galaxy S21 Serisi üyelerinin tavsiye edilen satış fiyatları KDV dâhil şu şekilde:
Galaxy S21 Ultra 5G (Phantom Black ve Phantom Silver renk seçenekleri ile):
12GB RAM + 256GB modeli 16.499 TL
12GB RAM + 128GB modeli 15.999 TL.
Galaxy S21+ 5G (Phantom Violet, Phantom Silver ve Phantom Black renk seçenekleri ile)
8GB RAM + 256GB modeli 13.499TL
8GB RAM + 128GB modeli 12.999 TL
Galaxy S21 5G (Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink, Phantom White renk seçenekleri ile)
8GB RAM + 128GB modeli 9.999 TL.
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