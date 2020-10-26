Samsung Galaxy S21 "Terminatör" Kamerayla Gelecek

Galaxy S21 için tasarlandığı iddia edilen üçlü kamera muhafazası, telefonun kamera alanının Terminatör benzer bir tasarımı benimseyebileceğine işaret etse de, aslında ortaya çıkan bu görüntü, 3'lü kamera bluğu muhafazası olması sebebiyle ilginç görünüyor. Fakat öte yandan bunun gerçek görüntü şeklinde sızmış olması, Samsung'un Galaxy S21 için ne kadar acele ettiğinin de bir göstergesi aynı zamanda. Şirket, çalışmaları hızlandırmış durumda, zira Galaxy S21'i Ocak 2021'e yetiştirmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy S21'i ocak ayında tanıtmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Bilindiği gibi Samsung, Galaxy S serisini her sene Şubat – Mart aylarında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi paralelinde tanıtıyordu. O nedenle bu telefonu ocak ayında göremesek bile, şubat ayında raflara çıkması kuvvetle muhtemel olduğunu da belirtelim.
Samsung'un yeni amirali için şu ana kadar isim karmaşası da çözülmüş gibi görünüyor. Zira serinin S20'den sonra S30'a geçeceği de söylenmişti. Fakat bunu destekleyecek kuvvetli bir bilgi şimdiye kadar gelmiş değil. Buna karşın şirketin yola Galaxy S21 ile devam edeceği biliniyor. Elbette daha zaman var, ilerleyen günlerde belli olacaktır.
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