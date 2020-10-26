Samsung Galaxy S21 "Terminatör" Kamerayla Gelecek

Sızdırılan Samsung Galaxy S21 kamera muhafazası, telefonun Terminatör tarzı kamera tasarımına sahip olacağına işaret ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 "Terminatör" Kamerayla Gelecek

Galaxy S21 için tasarlandığı iddia edilen üçlü kamera muhafazası, telefonun kamera alanının Terminatör benzer bir tasarımı benimseyebileceğine işaret etse de, aslında ortaya çıkan bu görüntü, 3'lü kamera bluğu muhafazası olması sebebiyle ilginç görünüyor. Fakat öte yandan bunun gerçek görüntü şeklinde sızmış olması, Samsung'un Galaxy S21 için ne kadar acele ettiğinin de bir göstergesi aynı zamanda. Şirket, çalışmaları hızlandırmış durumda, zira Galaxy S21'i Ocak 2021'e yetiştirmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy S21'i ocak ayında tanıtmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Bilindiği gibi Samsung, Galaxy S serisini her sene Şubat – Mart aylarında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi paralelinde tanıtıyordu. O nedenle bu telefonu ocak ayında göremesek bile, şubat ayında raflara çıkması kuvvetle muhtemel olduğunu da belirtelim.

Samsung'un yeni amirali için şu ana kadar isim karmaşası da çözülmüş gibi görünüyor. Zira serinin S20'den sonra S30'a geçeceği de söylenmişti. Fakat bunu destekleyecek kuvvetli bir bilgi şimdiye kadar gelmiş değil. Buna karşın şirketin yola Galaxy S21 ile devam edeceği biliniyor. Elbette daha zaman var, ilerleyen günlerde belli olacaktır.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV imkanı
A101 29 Ekim 2020 aktüel kataloğunda TV, telefon ve tablet sürprizi
Kış lastiği ne zaman takılır? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
Xiaomi'den, Kayan Ekranlı ve Katlanabilir Bir Akıllı Telefon mu Geliyor?
iPhone 12'nin Yeni Özelliği MagSafe Nedir, Hangi MagSafe Aksesuarları Var?
Ölünce Facebook Hesabı da Ölüyor mu?
Huawei, ABD Baskısı ve Koronavirüs Karşısında Zorlanıyor mu?
Koronavirüste maske takmak ne kadar önemli? Ağır çekim videoda gösterildi

 

 