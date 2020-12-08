Samsung Galaxy S21 Ultra ve S21 Plus İlk Kez Yan Yana Göründü

Galaxy S21 serisi olarak adlandırılması beklenen Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemilerinin render görüntüleri bir süredir etrafta dolaşıyor. Ancak bu defa Galaxy S21'ler canlı kanlı şekilde görüntülendi.
Galaxy S21 serisinden Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21 Plus işte tam olarak aşağıdaki gibi görünüyor. Özellikle Galaxy S21 Ultra yine geniş kamera bloğuyla dikkat çekerken, burada oldukça kalabalık bir lens grubu kendine yer buluyor. Bu alanda hem 10x zum için periskop kamera yer alırken, 3x zum için de 64 MP şeklinde ayrı bir telefoto kamera olacağı iddiası var. Diğer 2 lens ise 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 108 MP ana kamera.
Here is the the real world photo of the Galaxy S21 Ultra and S21 Plus, side by side.
Watch full youtube video here for more details: https://t.co/AYC9OKrxnQ pic.twitter.com/SLp61Wce64— sakitech (@sakitechonline) December 7, 2020
Galaxy S21 Plus olduğu iddia edilen diğer telefon ise, kamera kurulumu ile selef modeli andırıyor. 3'lü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan bu telefonda kamera çıkıntısı daha az olacak gibi. Yer alan kameraların ise 64 MP telefoto, 12 MP geniş açılı lens ve 12 MP ana kameradan oluşacağı bilgisi mevcut.
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